Русін готується до дебюту за "Сандерленд": коли він вийде на поле

Назарій Русін на тренуванні. Фото: instagram.com/nazariyrusyn31

Колишній форвард молодіжної збірної України Назарій Русін є близьким до того, щоб уперше зіграти у складі англійського "Сандерденда". Футболіст завершив процес подання британської візи.

Очікується вихід на поле Русіна у поєдинку проти "Кардіфф Сіті", повідомляє офіційний сайт "Сандерленду".

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Наставник "чорних котів" Тоні Моубрей прокоментував перспективи Назарія Русіна. Тренер заявив, що 24-річний форвард повністю готовий вийти на поле. Дебют українця у "Сандерленді" відбудеться найближчим часом.

Назарій Русін у "Сандерленді". Фото: instagram.com/nazariyrusyn31

Перша гра Русина в Англії

Довгий час головною перепоною для дебюту українця у Чемпіоншипі була відсутність дозволу. Оформлення робочої візи у Великій Британії займає багато часу, саме тому Назарій Русин уже кілька тижнів чекав на можливість вийти на поле.

Тоні Моубрей заявив, що він імпонує ігровий стиль українця. Тренер "Сандерленда" вважає, що Русін є здібним та талановитим футболістом. У команді хочуть оцінити, наскільки нападник готовий до дебюту.

Найближчий матч у Чемпіоншипі "Сандерленд" проведе вже найближчої неділі, 23 вересня. Суперником "чорних котів" стане "Кардіфф Сіті".

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