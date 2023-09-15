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Русину потрібен час: коли українець зіграє за "Сандерленд"

15 вересня 2023 10:17
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Русину потрібен час: коли українець зіграє за "Сандерленд"
Назарій Русин. Фото: safc.com
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Перспективи форварда Назарія Русина в Чемпіоншип оцінив тренерський штаб нового клубу українця. Головний тренер "Сандерленда" Тоні Моубрей прокоментував підписання гравця та ймовірність його виходу на поле

Коли нападник дебютує в Англії дізнались журналісти Sunderland Echo, передає портал Новини.LIVE.

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"Ми не повинні чекати від нього відразу занадто багато, йому потрібен час. Русин — гравець, який знаходиться далеко від дому, не говорить цією мовою. Давайте дамо йому трохи часу та виявимо до нього терпіння. Він виглядає хорошим футболістом. Сподіваюся, у найближчі кілька тижнів він зможе вийти на поле", — каже Моубрей.

 Тим часом на тренуванні Назарій вже забиває красиві голи. Камери зафіксували, як він у падінні забив гол з гострого кута та зірвав оплески.

Щоправда, сталася ця подія на тренуванні англійського клубу, який виступає у Чемпіоншипі.

Русин перейшов із "Зорі" та підписав контракт з “чорними котами” на 4 роки із можливістю продовження ще на рік. Українець виступатиме за "Сандерленд" у футболці з ігровим номером 15.

Хто конкуренти Русина

Його новий клуб не досить успішно стартував в новому сезоні. Після 5 матчів, посідаючи в Чемпіоншип 9 місце в середині турнірної таблиці. В активі 2 перемоги та нічия. 

Серед його конкурентів 17-річний брат Джуда Беллінгема — Джоуб. А також 29-річний Бредлі Дек, який раніше грав за "Блекберн", 22-річний Джек Кларк та 20-річний португалець Луїс Сілва, який перейшов з "Бенфіки". Також в нападі може зіграти 20-річний француз Адбулла Ба. 

Наступну гру "Сандерленд" зіграє в суботу 16 вересня проти КПР на виїзді. 

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