Русину потрібен час: коли українець зіграє за "Сандерленд"
Перспективи форварда Назарія Русина в Чемпіоншип оцінив тренерський штаб нового клубу українця. Головний тренер "Сандерленда" Тоні Моубрей прокоментував підписання гравця та ймовірність його виходу на поле
Коли нападник дебютує в Англії дізнались журналісти Sunderland Echo, передає портал Новини.LIVE.
Наставник "чорних котів" наголосив, що готовий надати новачкові час на адаптацію.
"Ми не повинні чекати від нього відразу занадто багато, йому потрібен час. Русин — гравець, який знаходиться далеко від дому, не говорить цією мовою. Давайте дамо йому трохи часу та виявимо до нього терпіння. Він виглядає хорошим футболістом. Сподіваюся, у найближчі кілька тижнів він зможе вийти на поле", — каже Моубрей.
Тим часом на тренуванні Назарій вже забиває красиві голи. Камери зафіксували, як він у падінні забив гол з гострого кута та зірвав оплески.
That will to score 👊#SAFC pic.twitter.com/UY5srHaTpP— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 13, 2023
Щоправда, сталася ця подія на тренуванні англійського клубу, який виступає у Чемпіоншипі.
Русин перейшов із "Зорі" та підписав контракт з “чорними котами” на 4 роки із можливістю продовження ще на рік. Українець виступатиме за "Сандерленд" у футболці з ігровим номером 15.
Хто конкуренти Русина
Його новий клуб не досить успішно стартував в новому сезоні. Після 5 матчів, посідаючи в Чемпіоншип 9 місце в середині турнірної таблиці. В активі 2 перемоги та нічия.
Серед його конкурентів 17-річний брат Джуда Беллінгема — Джоуб. А також 29-річний Бредлі Дек, який раніше грав за "Блекберн", 22-річний Джек Кларк та 20-річний португалець Луїс Сілва, який перейшов з "Бенфіки". Також в нападі може зіграти 20-річний француз Адбулла Ба.
Наступну гру "Сандерленд" зіграє в суботу 16 вересня проти КПР на виїзді.
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