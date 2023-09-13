Англійський клуб презентував українського новачка
Клуб англійського Чемпіоншипу "Сандерленд" офіційно представив українського форварда Назарія Русина. Цікаво, що футболіст перейшов ще 13 днів тому.
У "Сандерленді" показали перші кадри футболіста у футболці клубу.
🏛️🇺🇦 #SAFC pic.twitter.com/5vykdV47Z8— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 13, 2023
Зазначимо, що Русин підписав із "чорними котами" чотирирічний контракт із можливістю продовження ще на рік.
Трансфер підсвітили у синьо-жовті кольори.
Penshaw views 💙💛 #SAFC pic.twitter.com/d4PLqvUpXV— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 13, 2023
Англійський клуб уперше показав Русина публіці. При цьому інформація про його прибуття до команди була ще 7 вересня.
Затримка із представленням Русина викликана двома факторами. По-перше, у серпні футболіст був травмований та проходив курс відновлення. По-друге, на початку вересня Назарій завершував підготовку документів для переїзду до Англії.
У клубі смиренно чекали на Русина і навіть готові дати йому час на адаптацію. Це тому, що кандидатуру Назарія було обрано спільно тренерським штабом та менеджментом клубу. Їм профайл українця підійшов більше за інших, і в майбутньому на нього розраховують, як на основного гравця.
Цікавий факт, що прізвисько "Сандерленда" таке саме, як у луганської "Зорі" — "чорні коти".
"Сандерленд" у Чемпіоншипі після 5 турів посідає 9-те місце з 7 очками в активі.
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