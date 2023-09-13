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Англійський клуб презентував українського новачка

13 вересня 2023 12:16
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Агабекян Карен
редактор
Англійський клуб презентував українського новачка
Назарій Русин. Фото: "Сандерленд"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Клуб англійського Чемпіоншипу "Сандерленд" офіційно представив українського форварда Назарія Русина. Цікаво, що футболіст перейшов ще 13 днів тому.

У "Сандерленді" показали перші кадри футболіста у футболці клубу.

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Зазначимо, що Русин підписав із "чорними котами" чотирирічний контракт із можливістю продовження ще на рік.

Трансфер підсвітили у синьо-жовті кольори.

Англійський клуб уперше показав Русина публіці. При цьому інформація про його прибуття до команди була ще 7 вересня.

Затримка із представленням Русина викликана двома факторами. По-перше, у серпні футболіст був травмований та проходив курс відновлення. По-друге, на початку вересня Назарій завершував підготовку документів для переїзду до Англії.

Назарій Русін
Назарій Русин отримав 15-й номер. Фото: "Сандерленд"

У клубі смиренно чекали на Русина і навіть готові дати йому час на адаптацію. Це тому, що кандидатуру Назарія було обрано спільно тренерським штабом та менеджментом клубу. Їм профайл українця підійшов більше за інших, і в майбутньому на нього розраховують, як на основного гравця.

Цікавий факт, що прізвисько "Сандерленда" таке саме, як у луганської "Зорі" — "чорні коти".

"Сандерленд" у Чемпіоншипі після 5 турів посідає 9-те місце з 7 очками в активі.

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