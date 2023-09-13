Английский клуб презентовал украинского новичка

Назарий Русин. Фото: "Сандерленд"

Клуб английского Чемпионшипа "Сандерленд" официально представил украинского форварда Назария Русина. Интересно, что футболист перешел еще 13 дней назад.

В "Сандерленде" показали первые кадры футболиста в своей футболке.

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Отметим, что Русин подписал с "черными котами" четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год.

Трансфер подсветили в сине-желтые цвета

Английский клуб впервые показал Русина публике. При этом информация о его прибытии в расположении команды была еще 7 сентября.

Задержка с возвращением Русина вызвана двумя факторами. Во-первых, в августе футболист был травмирован и проходил курс восстановления. Во-вторых, в начале сентября Назарий завершал подготовку документов для переезда в Англию.

Назарий Русин получил 15-й номер. Фото: "Сандерленд"

В клубе смиренно ждали Русина и даже готовы дать ему время на адаптацию. Это потому, что кандидатура Назария была выбрана совместно тренерским штабом и менеджментом клуба. Им профайл украинца подошел больше остальных, и в будущем на него рассчитывают, как на основного игрока.

Интересный факт, что прозвище "Сандерленда" такое же, как у луганской "Зари" — "черные коты".

"Сандерленд" в Чемпионшипе после 5 туров занимает 9-е место с 7 очками в активе.

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