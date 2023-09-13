Английский клуб презентовал украинского новичка
Клуб английского Чемпионшипа "Сандерленд" официально представил украинского форварда Назария Русина. Интересно, что футболист перешел еще 13 дней назад.
В "Сандерленде" показали первые кадры футболиста в своей футболке.
🏛️🇺🇦#SAFC pic.twitter.com/5vykdV47Z8— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 13, 2023
Отметим, что Русин подписал с "черными котами" четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год.
Трансфер подсветили в сине-желтые цвета
Penshaw views 💙💛#SAFC pic.twitter.com/d4PLqvUpXV— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 13, 2023
Английский клуб впервые показал Русина публике. При этом информация о его прибытии в расположении команды была еще 7 сентября.
Задержка с возвращением Русина вызвана двумя факторами. Во-первых, в августе футболист был травмирован и проходил курс восстановления. Во-вторых, в начале сентября Назарий завершал подготовку документов для переезда в Англию.
В клубе смиренно ждали Русина и даже готовы дать ему время на адаптацию. Это потому, что кандидатура Назария была выбрана совместно тренерским штабом и менеджментом клуба. Им профайл украинца подошел больше остальных, и в будущем на него рассчитывают, как на основного игрока.
Интересный факт, что прозвище "Сандерленда" такое же, как у луганской "Зари" — "черные коты".
"Сандерленд" в Чемпионшипе после 5 туров занимает 9-е место с 7 очками в активе.
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