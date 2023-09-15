Русину нужно время: когда украинец сыграет за "Сандерленд"

Назарий Русин. Фото: safc.com

Перспективы форварда Назария Русина в Чемпионшипе оценил тренерский штаб нового клуба украинца. Главный тренер "Сандерленда" Тони Моубрей прокомментировал подписание игрока и вероятность его выхода на поле

Когда нападающий дебютирует в Англии, узнали журналисты Sunderland Echo, передает портал Новини.LIVE.

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"Мы не должны ждать от него сразу слишком много, ему нужно время. Русин — игрок, который находится далеко от дома, не говорит на этом языке. Давайте дадим ему немного времени и проявим к нему терпение. Он выглядит хорошим футболистом. Надеюсь, в ближайшие несколько недель он сможет выйти на поле", — говорит Моубрей.

Тем временем на тренировке Назарий уже забивает красивые голы. Камеры зафиксировали, как он в падении забил гол с острого угла и сорвал аплодисменты.

Правда, произошло это событие на тренировке английского клуба, выступающего в Чемпионшипе.

Русин перешел из "Зари" и подписал контракт с "черными котами" на 4 года с возможностью продления еще на год. Украинец выступит за "Сандерленд" в футболке с игровым номером 15.

Кто конкуренты Русина

Его новый клуб недостаточно успешно стартовал в новом сезоне. После 5 матчей, занимая в Чемпионшипе 9 место в середине турнирной таблицы. В активе 2 победы и ничья.

Среди его конкурентов 17-летний брат Джуда Беллингема – Джоуб. А также 29-летний Брэдли Дек, ранее игравший за "Блэкберн", 22-летний Джек Кларк и 20-летний португалец Луис Силва, перешедший из "Бенфики". Также в нападении может сыграть 20-летний француз Адбулла Ба.

Следующую игру "Сандерленд" сыграет в субботу 16 сентября против КПР на выезде.

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