Русину нужно время: когда украинец сыграет за "Сандерленд"
Перспективы форварда Назария Русина в Чемпионшипе оценил тренерский штаб нового клуба украинца. Главный тренер "Сандерленда" Тони Моубрей прокомментировал подписание игрока и вероятность его выхода на поле
Когда нападающий дебютирует в Англии, узнали журналисты Sunderland Echo, передает портал Новини.LIVE.
Наставник "черных кошек" подчеркнул, что готов предоставить новичку время на адаптацию.
"Мы не должны ждать от него сразу слишком много, ему нужно время. Русин — игрок, который находится далеко от дома, не говорит на этом языке. Давайте дадим ему немного времени и проявим к нему терпение. Он выглядит хорошим футболистом. Надеюсь, в ближайшие несколько недель он сможет выйти на поле", — говорит Моубрей.
Тем временем на тренировке Назарий уже забивает красивые голы. Камеры зафиксировали, как он в падении забил гол с острого угла и сорвал аплодисменты.
That will to score 👊 #SAFC pic.twitter.com/UY5srHaTpP— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 13, 2023
Правда, произошло это событие на тренировке английского клуба, выступающего в Чемпионшипе.
Русин перешел из "Зари" и подписал контракт с "черными котами" на 4 года с возможностью продления еще на год. Украинец выступит за "Сандерленд" в футболке с игровым номером 15.
Кто конкуренты Русина
Его новый клуб недостаточно успешно стартовал в новом сезоне. После 5 матчей, занимая в Чемпионшипе 9 место в середине турнирной таблицы. В активе 2 победы и ничья.
Среди его конкурентов 17-летний брат Джуда Беллингема – Джоуб. А также 29-летний Брэдли Дек, ранее игравший за "Блэкберн", 22-летний Джек Кларк и 20-летний португалец Луис Силва, перешедший из "Бенфики". Также в нападении может сыграть 20-летний француз Адбулла Ба.
Следующую игру "Сандерленд" сыграет в субботу 16 сентября против КПР на выезде.
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