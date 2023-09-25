Украинский форвард сыграл первый матч в Англии

Игроки "Сандерленда". Фото: "Сандерленд"

В матче 8-го тура Чемпионшипа "Сандерленд" принимал "Кардифф", с которым конкурирует в турнирной таблице. За "черных котов" впервые дебютировал украинец Назарий Русин.

Матч закончился поражением "Сандерленда" со счетом 0:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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24-летнему украинцу пришлось почти месяц после перехода ждать возможности дебютировать за клуб. Помехой на его пути стала полученная в августе травма и продолжительное восстановление от нее.

Первые минуты в Англии

В матче против "Кардиффа" Русин вышел на замену на 88-й минуте и результативными действиями не отличился. К тому же, это был первый матч украинца в заявке на игру.

Следующий шанс сыграть Русин может получить 29 сентября, когда в 9-м туре Чемпионшипа команда сыграет против "Шеффилд Уэнсдей".

Отметим, что луганская "Заря" заработала за Русина около 3 млн евро и может получить бонусы. Игрок подписал с англичанами четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год.

"Сандерленд" после восьми туров занимает пятую позицию, но на семь очков отстает от зоны выхода в АПЛ.

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