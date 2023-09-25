"Баварія" хоче забрати зірку "Барселони": скільки заплатять мюнхенці

"Барселона" перед матчем. Фото: instagram.com/pedri/

Мюнхенська "Баварія" має намір активно попрацювати на зимовому трансферному ринку. Німецький клуб хоче посилити лінію півзахисту футболістом каталонської "Барселони".

Іспанський хавбек Педрі може стати новачком "Баварії", повідомляє Todofichajes.

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Тренерський штаб мюнхенської "Баварії" хоче омолодити середню лінію команди. Пріоритетною трансферною метою німецького клубу стане Педрі Родрігес, за якого чемпіони Німеччини готові сплатити великі гроші.

Скільки "Баварія" запропонує за Педрі

Контракт одного з лідерів "Барселони" із каталонським клубом діє до літа 2026 року. "Синьо-гранатові" не хочуть продавати 20-річного футболіста, але "Баварія" зібралася виявити наполегливість.

Педрі в тренажерному залі. Фото: instagram.com/pedri/

У випадку, якщо "Барселона" змінить позицію щодо Хаві, вона може отримати 120 млн євро. Ці гроші каталонці можуть направити на погашення боргів або на викуп Жоау Фелікса у "Атлетіко" чи Жоау Канселу у "Манчестер Сіті". Для "Баварії" трансфер Педрі може стати найбільшою покупкою в історії клубу.

Педрі перейшов до "Барселони" з "Лас-Пальмасу" у 2019 році за 17,5 млн євро. Практично одразу він став одним із лідерів каталонської команди.

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