Луческу приглашают в Турцию: кто возглавит "Динамо"

Мирча Луческу на фоне игроков команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Смена тренера в киевском "Динамо" кажется все более неотвратимой. Мирча Луческу уедет из Украины либо летом следующего года, либо даже раньше.

У румынского специалиста есть предложение из Турции, сообщает Fanatik.

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Контракт Мирчи Луческу с киевским "Динамо" действует до лета 2024 года. Скорее всего, он до конца отработает свое соглашение, поскольку владельцы украинского клуба не готовы платить наставнику компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Мирча Луческу во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда уйдет Луческу

В услугах наставника киевского "Динамо" заинтересован турецкий "Бешикташ". Стамбульские "черные орлы" неудачно начали сезон 2023/2024. Если команда не сможет пробиться в Лигу чемпионов, наставник "Бешикташа" Шенол Гюнеш не будет продолжать работу с командой. Его контракт с клубом тоже истекает летом 2024 года.

Мирча Луческу уже несколько раз работал с турецкими клубами и национальной командой этой страны. Он возглавлял "Бешикташ" с 2002 по 2004 годы, делал эту команду чемпионом страны.

Кто возглавит "Динамо"

Новым наставником столичной команды станет либо украинский, либо зарубежный специалист. Пока нет ясности, кто может стать новым тренером "Динамо". Есть слухи о том, что команду примет Александр Шовковский, который сейчас входит в тренерский штаб Мирчи Луческу.

Марек Папшун на матче "Ракува". Фото: Google

Также кандидатами в наставники "Динамо" являются тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник, а также поляк Марек Папшун, который в прошлом сезоне сделал "Ракув" чемпионом Польши.

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