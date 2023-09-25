Луческу запрошують до Туреччини: хто очолить "Динамо"

Мірча Луческу на тлі команди гравців. Фото: пресслужба "Динамо"

Зміна тренера в київському "Динамо" здається дедалі більш невідворотною. Мірча Луческу поїде з України або влітку наступного року або навіть раніше.

У румунського фахівця є пропозиція з Туреччини, повідомляє Fanatik.

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Контракт Мірчі Луческу із київським "Динамо" діє до літа 2024 року. Найімовірніше, він до кінця відпрацює свою угоду, оскільки власники українського клубу не готові платити наставникові компенсацію за дострокове розірвання контракту.

Мірча Луческу під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Куди піде Луческу

У послугах наставника київського "Динамо" зацікавлений турецький "Бешикташ". Стамбульські "чорні орли" невдало розпочали сезон 2023/2024. Якщо команда не зможе пробитися до Ліги чемпіонів, наставник "Бешикташа" Шенол Гюнеш не продовжуватиме роботу з командою. Його контракт із клубом теж спливає влітку 2024 року.

Мірча Луческу вже кілька разів працював із турецькими клубами та національною командою цієї країни. Він очолював "Бешикташ" із 2002 по 2004 роки, робив цю команду чемпіоном країни.

Хто очолить "Динамо"

Новим наставником столичної команди стане або український або закордонний фахівець. Поки що немає ясності, хто може стати новим тренером "Динамо". Є чутки про те, що команду прийме Олександр Шовковський, який зараз входить до тренерського штабу Мірчі Луческу.

Марек Папшун на матчі "Ракува". Фото: Google

Також кандидатами у наставники "Динамо" є тренер полтавської "Ворскли" Віктор Скрипник, а також поляк Марек Папшун, який минулого сезону зробив "Ракув" чемпіоном Польщі.

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