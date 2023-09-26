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Довбиком цікавиться англійський клуб: чи варто очікувати на трансфер

26 вересня 2023 07:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбиком цікавиться англійський клуб: чи варто очікувати на трансфер
Артем Довбик у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Нападник збірної України Артем Довбик залишається у сфері інтересів кількох зарубіжних клубів. Футболіст уже забиває голи за "Жирону", але невдовзі може перейти до іншої команди.

Довбиком цікавляться в Туреччині, Італії та Англії, повідомляє Daily Mail.

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Артем Довбик минулого літа мав кілька пропозицій, але найшвидше в ситуації зорієнтувалася "Жирона". Іспанський клуб заплатив сім мільйонів євро за 50% прав на гравця. Проте, інші команди продовжують стежити за прогресом форварда.

Які команди цікавляться Довбиком

Український голеадор вже забиває голи та асистує партнерам по "Жироні" у матчі іспанської Ла-Ліги. Якщо він продовжить виступати на такому рівні, то вже незабаром Артем матиме шанс перейти в сильнішу команду.

В Італії Довбиком цікавляться місцеві "Аталанта" та "Торіно", а в Туреччині за українським гравцем стежать "Галатасарай" та "Фенербахче". Проте найімовірнішим продовженням кар'єри Артема Довбика є перехід в англійську Прем'єр-лігу.

Артем Довбик
Артем Довбик у збірній України. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Влітку до футболіста придивлявся "Ноттінгем Форест", а зараз українець опинився у сфері інтересів ще й "Вест Гема". У лондонської команди є проблеми із результативністю, які може вирішити Артем Довбик. "Молотобійці" готові заплатити за українця 30 млн фунтів, якщо він буде стабільним гравцем основи "Жирони" і не знизить власну результативність. Трансфер може відбутися влітку наступного року.

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