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Алієв розповів, чи бере участь у бойових діях на фронті

25 вересня 2023 12:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Алієв розповів, чи бере участь у бойових діях на фронті
Олександр Алієв на Оболоні. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній футболіст збірної України Олександр Алієв розповів, чому приєднався до Збройних сил. Спортсмен розповів, чим він займається на фронті.

Алієв розповів, хто ще з футболістів пішов до армії, повідомляє YouTube-канал Ксенії Больбот.

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Після початку повномасштабного вторгнення росіян до України Олександр Алієв відправив дітей у безпечне місце і вже 27 лютого на столичній Оболоні вступив до лав Територіальної оборони.

Що Алієв робив навесні 2022 року

Алієв заявив, що його знайомий створив в одному зі спальних районів столиці групи швидкого реагування "Привид". Бійці цієї групи кілька місяців наводили лад на Оболоні: боролися із ДРГ, мародерами та іншими небезпеками для столиці.

"Багато хто бачив, як зброю роздавали прямо з КАМАЗу. У той день автомати отримали 500 або 600 осіб. Потім нам доводилося це все збирати. За три дні зібрали 370 одиниць зброї. Їздили по всій Оболоні днями та ночами. Нас було близько 70 осіб", — розповів Олександр Алієв.

Олександр Алієв
Олександр Алієв в армії. Скриншот YouTube

Участь у бойових діях

Колишній футболіст "Динамо" зізнався, що коли йому лише видали автомат, він не вмів користуватися зброєю. Він порівняв себе з мавпою з гранатою, але протягом чотирьох місяців регулярних занять на полігоні спортсмен опанував військове ремесло.

"Поки що мені не доводилося стріляти по орках, але якщо чесно, я дуже цього хочу", — заявив Олександр Алієв.

Олександр Алієв
Алієв під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Футболісти у ЗСУ

Ексгравець збірної України зізнався, що багато футболістів поїхали з країни, чимало навіть вивезли свої розкішні автомобілі. Але зараз спортсмени вже починають повертатись до України.

З футболістів до ЗСУ приєдналися Андрій Богданов, який служив разом з Алієвим дев'ять місяців. Після цього гравець повернувся до тренувань та ігор із "Колосом".

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