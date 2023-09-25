Алієв повідомив, що його батьки підтримують війну в Україні та вірять у "бандерівців"

Олександр Алієв зараз служить у ЗСУ. Фото: Instagram Алієва

Колишній український футболіст Олександр Алієв після 24 лютого 2022 року записався до тероборони, а потім підписав контракт із ЗСУ. Саме з автоматом у руках народжений у Росії спортсмен вирішив зустрічати своїх земляків.

Тому й обірвалися його стосунки з рідними батьками, які підтримують війну в Україні. Про це футболіст розповів в інтерв'ю YouTube каналу Ксенії Больбот.

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Алієв сказав батькові дуже тяжкі слова

За словами Олександра, 28 лютого 2022 року батько сказав йому, що російські війська прийшли в Україну вбивати "бандерівців" та "фашистів". У відповідь колишній футболіст заявив, що для нього більше немає батька.

"З 28 лютого я взагалі не спілкуюся з батьками. Іноді можемо привітати один одного з днем народження, зі святом. Але не більше. Це неправильно. Але... Не те, щоб вони топили за Росію, але їхні слова 28 лютого...

Мій батько — це колишній військовий. Він знає, що в Україні живе його син, його онук та внучка. Він знає, що на нас почали летіти ракети. А він каже, що росіяни сюди прийшли вбивати "бандерівців" та "фашистів". Після цього я сказав, що батька для мене більше не існує", — сказав Алієв.

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