Алиев сообщил, что его родители поддерживают войну в Украине и верят в "бандеровцев"

Александр Алиев сейчас служит в ВСУ. Фото: Instagram Алиева

Бывший украинский футболист Александр Алиев после 24 февраля 2022 года записался в тероборону, а затем подписал контракт с ВСУ. Именно с автоматом в руках рожденный в России спортсмен решил встречать своих земляков.

Поэтому оборвались его отношения с родными родителями, поддерживающими войну в Украине. Об этом футболист рассказал в интервью YouTube каналу Ксении Больбот.

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Алиев сказал отцу очень тяжелые слова

По словам Александра, 28 февраля 2022 года отец сказал ему, что русские войска пришли в Украину убивать "бандеровцев" и "фашистов". В ответ бывший футболист заявил, что для него больше не существует отца.

"С 28 февраля я вообще не общаюсь с родителями. Иногда можем поздравить друг друга с днем рождения, с праздником. Но не больше. Это неправильно. Но... Не то чтобы они топили за Россию, но их слова 28 февраля...

Мой отец — это бывший военный. Он знает, что в Украине живет его сын, его внук и внучка. Он знает, что на нас начали лететь ракеты. А он говорит, что русские сюда пришли убивать "бандеровцев" и "фашистов". После этого я сказал, что отца для меня больше не существует", — сказал Алиев.

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