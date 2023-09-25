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Алиев сообщил, что его родители поддерживают войну в Украине и верят в "бандеровцев"

25 сентября 2023 09:30
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Агабекян Карен
редактор
Алиев сообщил, что его родители поддерживают войну в Украине и верят в "бандеровцев"
Александр Алиев сейчас служит в ВСУ. Фото: Instagram Алиева
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший украинский футболист Александр Алиев после 24 февраля 2022 года записался в тероборону, а затем подписал контракт с ВСУ. Именно с автоматом в руках рожденный в России спортсмен решил встречать своих земляков.

Поэтому оборвались его отношения с родными родителями, поддерживающими войну в Украине. Об этом футболист рассказал в интервью YouTube каналу Ксении Больбот.

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Родители Алиева живут в российском Курске, по которому иногда прилетают отрезвляющие беспилотники, рушащие российскую пропаганду.

Алиев сказал отцу очень тяжелые слова

По словам Александра, 28 февраля 2022 года отец сказал ему, что русские войска пришли в Украину убивать "бандеровцев" и "фашистов". В ответ бывший футболист заявил, что для него больше не существует отца.

"С 28 февраля я вообще не общаюсь с родителями. Иногда можем поздравить друг друга с днем рождения, с праздником. Но не больше. Это неправильно. Но... Не то чтобы они топили за Россию, но их слова 28 февраля...

Мой отец — это бывший военный. Он знает, что в Украине живет его сын, его внук и внучка. Он знает, что на нас начали лететь ракеты. А он говорит, что русские сюда пришли убивать "бандеровцев" и "фашистов". После этого я сказал, что отца для меня больше не существует", — сказал Алиев.

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