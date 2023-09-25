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Алиев рассказал, участвует ли в боевых действиях на фронте

25 сентября 2023 12:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Алиев рассказал, участвует ли в боевых действиях на фронте
Александр Алиев на Оболони. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев рассказал о том, почему присоединился к Вооруженным силам. Спортсмен рассказал, чем конкретно он занимается на фронте. 

Алиев рассказал, кто еще из футболистов пошел в армию, сообщает YouTube-канал Ксении Больбот. 

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Что Алиев делал весной 2022 года

Алиев заявил, что его знакомый создал в одном из спальных районов столицы группу быстрого реагирования "Призрак". Бойцы этой группы несколько месяцев наводили порядок на Оболони: боролись с ДРГ, мародерами и другими опасностями для столицы. 

"Многие видели, как оружие раздавали прямо с КАМАЗа. В тот день автоматы получили 500 или 600 человек. Потом нам приходилось это все собирать. За три дня собрали 370 единиц оружия. Ездили по всей Оболони днями и ночами. Нас было около 70 человек", — рассказал Александр Алиев.

Александр Алиев
Александр Алиев в армии. Скриншот YouTube

Участие в боевых действиях

Бывший футболист "Динамо" признался, что когда ему только выдали автомат, он не умел пользоваться оружием. Он сравнил себя с обезьяной с гранатой, но на протяжение четырех месяцев регулярных занятий на полигоне спортсмен освоил военное ремесло. 

"Пока еще мне не доводилось стрелять по оркам, но если честно, я очень этого хочу", — заявил Александр Алиев.

Александр Алиев
Алиев во время интервью. Скриншот YouTube

Футболисты в ВСУ

Экс-игрок сборной Украины признался, что многие футболисты уехали из страны, немало из них даже вывезли свои роскошные автомобили. Но сейчас спортсмены уже начинают возвращаться в Украину. 

Из футболистов к ВСУ присоединились Андрей Богданов, который служил вместе с Алиевым девять месяцев. После этого игрок вернулся к тренировкам и играм с "Колосом". 

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