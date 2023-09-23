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Довбик провів феноменальний матч за "Жирону": відео голу й асиста

23 вересня 2023 21:04
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Агабекян Карен
редактор
Довбик провів феноменальний матч за "Жирону": відео голу й асиста
Гравці "Жирони" після голу. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У шостому турі Ла Ліги каталонська "Жирона" вдома приймала "Мальорку". З перших хвилин матч почали українські легіонери господарів Артем Довбик та Віктор Циганков.

"Жирона" перемогла з рахунком 5:3, повідомив портал Новини.LIVE.

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У Довбика за  матч 1+1

Початок матчу "Жирона" та особисто Циганков  провалили, оскільки Віктор "привіз" пенальті в свої ворота, коли зіграв рукою в штрафному майданчику. Каталонці пропустили з 11 метрів.

Пропущений м’яч розізлив каталонців й тому вони більше не віддавали ініціативу суперникам. "Жирона" до великої перерви відповіла чотирма голами, з яких один з пенальті забив Довбик. Саме Артем зробив рахунок 2:1.

У другому таймі Довбик відзначився результативною передачею на Савіо. При рахунку 5:1 Артема та Віктора на 61-й хвилині замінили Стуані та Порту.

Наприкінці матчу нападник "Мальорки" Пратс відзначився дублем.

Перемога дозволила "Жироні" зайняти перше місце в турнірній таблиці до того, як свої матчі зіграли "Реал" та "Барселона".

"Жирона" — "Мальорка" — 5:3

Голи: Лопес, 26, Довбик, 32 (пен.), Мартін, 37, Еррера, 45, Савіо, 57 — Мурікі (пен.), 4, Пратс, 89, 90+5.

"Жирона": Гассаніга — Коуту, Лопес, Е. Гарсія (Хуанпе, 65), Блінд — Циганков (Порту, 61), Мартін, Еррера (Торре, 75), А. Гарсія, Савіо (Фернандес, 75) — Довбик (Стуані, 61).

"Мальорка": Райкович — Маффео, Вальєнт, Настасич, Ван Дер Гейден (Ндіає, 46), Х. Коста (Лато, 65) — Родрігес, Морланес (Ларін, 65), С. Коста (Санчес, 78), Дардер — Мурікі (Пратс, 78).

Попередження: Мартін, 79 — С. Коста, 31, Х. Коста, 31, Морланес, 33, Родрігес, 38, Агірре, 39, Настасич, 90+1.

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