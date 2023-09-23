Довбик провел феноменальный матч за "Жирону": видео гола и ассиста
В шестом туре Ла Лиги каталонская "Жирона" дома принимала "Мальорку". С первых минут матч начали играть украинские легионеры хозяев Артем Довбик и Виктор Цыганков.
"Жирона" победила со счетом 5:3, сообщил портал Новини.LIVE.
Каталонцы продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании вместе с "Реалом" и "Барселоной".
У Довбика за матч 1+1
Начало матча "Жирона" и лично Цыганков провалили, поскольку Виктор "привез" пенальти в свои ворота, когда сыграл рукой в штрафной. Каталонцы пропустили с 11 метров.
Пропущенный мяч разозлил каталонцев и потому они больше не отдавали инициативу сопернику. "Жирона" к большому перерыву ответила четырьмя голами, из которых один из пенальти забил Довбик. Именно Артем сделал счет 2:1.
Во втором тайме Довбик отличился результативной передачей на Савио. При счете 5:1 Артема и Виктора на 61-й минуте заменили Стуани и Порту.
В конце матча нападающий "Мальорки" Пратс отличился дублем.
Победа позволила "Жироне" занять первое место в турнирной таблице до того, как свои матчи сыграли "Реал" и "Барселона".
"Жирона" — "Мальорка" — 5:3
Голы: Лопес, 26, Довбик, 32 (пен.), Мартин, 37, Эррера, 45, Савио, 57 — Мурики (пен.), 4, Пратс, 89, 90+5.
"Жирона": Гассанига — Коуту, Лопес, Э. Гарсия (Хуанпе, 65), Блинд — Цыганков (Порту, 61), Мартин, Эррера (Торре, 75), А. Гарсия, Савио (Фернандес, 75) — Довбик ( Стуани, 61).
"Мальорка": Райкович — Маффео, Вальент, Настасич, Ван Дер Гейден (Ндиае, 46), Х. Коста (Лато, 65) — Родригес, Морланес (Ларин, 65), С. Коста (Санчес, 78), Дардер — Мурики (Пратс, 78).
Предупреждения: Мартин, 79 — С. Коста, 31, Х. Коста, 31, Морланес, 33, Родригес, 38, Агирре, 39, Настасич, 90+1.
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