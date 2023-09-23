Довбик провел феноменальный матч за "Жирону": видео гола и ассиста

Игроки "Жироны" после гола. Фото: "Жирона"

В шестом туре Ла Лиги каталонская "Жирона" дома принимала "Мальорку". С первых минут матч начали играть украинские легионеры хозяев Артем Довбик и Виктор Цыганков.

"Жирона" победила со счетом 5:3, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Каталонцы продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании вместе с "Реалом" и "Барселоной".

У Довбика за матч 1+1

Начало матча "Жирона" и лично Цыганков провалили, поскольку Виктор "привез" пенальти в свои ворота, когда сыграл рукой в штрафной. Каталонцы пропустили с 11 метров.

Пропущенный мяч разозлил каталонцев и потому они больше не отдавали инициативу сопернику. "Жирона" к большому перерыву ответила четырьмя голами, из которых один из пенальти забил Довбик. Именно Артем сделал счет 2:1.

Во втором тайме Довбик отличился результативной передачей на Савио. При счете 5:1 Артема и Виктора на 61-й минуте заменили Стуани и Порту.

В конце матча нападающий "Мальорки" Пратс отличился дублем.

Победа позволила "Жироне" занять первое место в турнирной таблице до того, как свои матчи сыграли "Реал" и "Барселона".

"Жирона" — "Мальорка" — 5:3

Голы: Лопес, 26, Довбик, 32 (пен.), Мартин, 37, Эррера, 45, Савио, 57 — Мурики (пен.), 4, Пратс, 89, 90+5.

"Жирона": Гассанига — Коуту, Лопес, Э. Гарсия (Хуанпе, 65), Блинд — Цыганков (Порту, 61), Мартин, Эррера (Торре, 75), А. Гарсия, Савио (Фернандес, 75) — Довбик ( Стуани, 61).

"Мальорка": Райкович — Маффео, Вальент, Настасич, Ван Дер Гейден (Ндиае, 46), Х. Коста (Лато, 65) — Родригес, Морланес (Ларин, 65), С. Коста (Санчес, 78), Дардер — Мурики (Пратс, 78).

Предупреждения: Мартин, 79 — С. Коста, 31, Х. Коста, 31, Морланес, 33, Родригес, 38, Агирре, 39, Настасич, 90+1.

Напомним, сборная Украины получила дисквалификацию: за что наказали.

Ребров вернулся в "Динамо": что известно.

Цыганков заинтересовал известный клуб: когда может состояться трансфер.

"Динамо" может продать одного из ветеранов: о ком идет речь.