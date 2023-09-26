"Шахтар" впевнено пройшов "Верес" у Кубку України
У 1/8 Кубка України донецький "Шахтар" зіграв із рівненським "Вересом". У чемпіонаті ці команди раніше розписали нічию.
"Шахтарю" вдалося перемогти з рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.
Для команди Патріка Леувена це був важливий матч після поразки від "Порту" у Лізі чемпіонів та нічиєї з "Рухом".
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У перші 20 хвилин матчу "Верес" мав добрі моменти на контратаках. Однак після 26-ї хвилини "гірники" взяли м'яч під свій контроль та почали тиснути на ворота суперника.
Розбити оборонні порядки "Вереса" вдалося на 65-й хвилині. Після передачі Артема Бондаренка Олексій Кащук вирвався на побачення з голкіпером та переграв його.
Через три хвилини "Шахтар" подвоїв перевагу. Бондаренко після сольного проходу перекинув воротаря.
Незадовго до кінця матчу Данило Сікан обікрав у штрафному майданчику "Вереса" Жуліо Сезара і зробив пас на Олега Очеретька, який розстріляв ворота.
"Верес" — "Шахтар" — 0:3
Голи: Кащук, 65, Бондаренко, 68, Очеретько, 90
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