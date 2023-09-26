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"Шахтар" впевнено пройшов "Верес" у Кубку України

26 вересня 2023 18:59
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтар" впевнено пройшов "Верес" у Кубку України
Півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У 1/8 Кубка України донецький "Шахтар" зіграв із рівненським "Вересом". У чемпіонаті ці команди раніше розписали нічию.

"Шахтарю" вдалося перемогти з рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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У перші 20 хвилин матчу "Верес" мав добрі моменти на контратаках. Однак після 26-ї хвилини "гірники" взяли м'яч під свій контроль та почали тиснути на ворота суперника.

Розбити оборонні порядки "Вереса" вдалося на 65-й хвилині. Після передачі Артема Бондаренка Олексій Кащук вирвався на побачення з голкіпером та переграв його.

Через три хвилини "Шахтар" подвоїв перевагу. Бондаренко після сольного проходу перекинув воротаря.

Незадовго до кінця матчу Данило Сікан обікрав у штрафному майданчику "Вереса" Жуліо Сезара і зробив пас на Олега Очеретька, який розстріляв ворота.

"Верес" — "Шахтар" — 0:3

Голи: Кащук, 65, Бондаренко, 68, Очеретько, 90

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