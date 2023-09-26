"Шахтар" впевнено пройшов "Верес" у Кубку України

Півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко. Фото: "Шахтар"

У 1/8 Кубка України донецький "Шахтар" зіграв із рівненським "Вересом". У чемпіонаті ці команди раніше розписали нічию.

"Шахтарю" вдалося перемогти з рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Для команди Патріка Леувена це був важливий матч після поразки від "Порту" у Лізі чемпіонів та нічиєї з "Рухом".

"Шахтар" вийшов до чвертьфіналу

У перші 20 хвилин матчу "Верес" мав добрі моменти на контратаках. Однак після 26-ї хвилини "гірники" взяли м'яч під свій контроль та почали тиснути на ворота суперника.

Розбити оборонні порядки "Вереса" вдалося на 65-й хвилині. Після передачі Артема Бондаренка Олексій Кащук вирвався на побачення з голкіпером та переграв його.

Через три хвилини "Шахтар" подвоїв перевагу. Бондаренко після сольного проходу перекинув воротаря.

Незадовго до кінця матчу Данило Сікан обікрав у штрафному майданчику "Вереса" Жуліо Сезара і зробив пас на Олега Очеретька, який розстріляв ворота.

"Верес" — "Шахтар" — 0:3

Голи: Кащук, 65, Бондаренко, 68, Очеретько, 90

Нагадаємо, Довбиком цікавиться англійський клуб: чи варто чекати на трансфер.

Зідан хоче повернутися до тренерської роботи: він уже вибрав команду.

Дружина Усика показала, як відзначила з Олександром важливу річницю.

Луческу запрошують до Туреччини: хто очолить "Динамо".

Стало відомо, яке місто прийме Суперкубок УЄФА-2024: це біля України.