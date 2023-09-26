"Александрия" благодаря автоголу прошла "Рух" в Кубке Украины
В Кубке Украины стартовала стадия 1/8 финала. В одном из матчей львовский "Рух" принимал "Александрию".
Игра завершилась со счетом 0:1, сообщил портал Новини.LIVE.
После неудач в чемпионате Украины команда Руслана Ротаня получила возможность реабилитироваться в Кубке.
"Александрие" и Ротаню повезло
Команды Виталия Пономарева и Руслана Ротаня вышли на матч в наполовину основных составах, поскольку их лидеры получили отдых.
Единственный гол командам удалось забить на 5-й дополнительной минуте. Игрок "Руха" Марко Сапуга отличился автоголом и вывел "Александрию" в четвертьфинал.
"Рух" — "Александрия" — 0:1
Гол: Сапуга, 90+5 (авт.)
"Рух": Ледвий — Альваренга, Слюбик, Холод, Лях — Плюман (Таллес, 88), Сапуга, Притула (Пастух, 57) — Квасница, Теслюк (Климчук, 58), Мысык.
Главный тренер: Виталий Пономарев.
"Александрия": Ермаков — Скорко, Савченко, Белошевский (Кравченко, 19), Мартынюк — Шостак (Андрейчук, 66), Смирный, Сигеев — Калитвинцев, Андрейчук (Ковалец, 67), Шулянский (Джованни, 86).
Главный тренер: Руслан Ротань.
Предупреждение: Притула, Мысык.
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