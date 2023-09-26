Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Александрия" благодаря автоголу прошла "Рух" в Кубке Украины arrow

"Александрия" благодаря автоголу прошла "Рух" в Кубке Украины

26 сентября 2023 18:29
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Александрия" благодаря автоголу прошла "Рух" в Кубке Украины
"Рух" — "Александрия". Фото: "Рух"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Кубке Украины стартовала стадия 1/8 финала. В одном из матчей львовский "Рух" принимал "Александрию".

Игра завершилась со счетом 0:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

После неудач в чемпионате Украины команда Руслана Ротаня получила возможность реабилитироваться в Кубке.

"Александрие" и Ротаню повезло

Команды Виталия Пономарева и Руслана Ротаня вышли на матч в наполовину основных составах, поскольку их лидеры получили отдых.

Единственный гол командам удалось забить на 5-й дополнительной минуте. Игрок "Руха" Марко Сапуга отличился автоголом и вывел "Александрию" в четвертьфинал.

"Рух" — "Александрия" — 0:1

Гол: Сапуга, 90+5 (авт.)

"Рух": Ледвий — Альваренга, Слюбик, Холод, Лях — Плюман (Таллес, 88), Сапуга, Притула (Пастух, 57) — Квасница, Теслюк (Климчук, 58), Мысык.

Главный тренер: Виталий Пономарев.

"Александрия": Ермаков — Скорко, Савченко, Белошевский (Кравченко, 19), Мартынюк — Шостак (Андрейчук, 66), Смирный, Сигеев — Калитвинцев, Андрейчук (Ковалец, 67), Шулянский (Джованни, 86).

Главный тренер: Руслан Ротань.

Предупреждение: Притула, Мысык.

Напомним, Довбиком интересуется английский клуб: стоит ли ждать трансфер.

Зидан хочет вернуться к тренерской работе: он уже выбрал команду.

Жена Усека показала, как отметила с Александром важную годовщину.

Луческу приглашают в Турцию: кто возглавит "Динамо".

Стало известно, какой город примет Суперкубок УЕФА-2024: это возле Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Награда от президента: Зеленский в США наградил волонтеров, врачей и духовенство

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз