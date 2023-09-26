"Александрия" благодаря автоголу прошла "Рух" в Кубке Украины

"Рух" — "Александрия". Фото: "Рух"

В Кубке Украины стартовала стадия 1/8 финала. В одном из матчей львовский "Рух" принимал "Александрию".

Игра завершилась со счетом 0:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Александрие" и Ротаню повезло

Команды Виталия Пономарева и Руслана Ротаня вышли на матч в наполовину основных составах, поскольку их лидеры получили отдых.

Единственный гол командам удалось забить на 5-й дополнительной минуте. Игрок "Руха" Марко Сапуга отличился автоголом и вывел "Александрию" в четвертьфинал.

"Рух" — "Александрия" — 0:1

Гол: Сапуга, 90+5 (авт.)

"Рух": Ледвий — Альваренга, Слюбик, Холод, Лях — Плюман (Таллес, 88), Сапуга, Притула (Пастух, 57) — Квасница, Теслюк (Климчук, 58), Мысык.

Главный тренер: Виталий Пономарев.

"Александрия": Ермаков — Скорко, Савченко, Белошевский (Кравченко, 19), Мартынюк — Шостак (Андрейчук, 66), Смирный, Сигеев — Калитвинцев, Андрейчук (Ковалец, 67), Шулянский (Джованни, 86).

Главный тренер: Руслан Ротань.

Предупреждение: Притула, Мысык.

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