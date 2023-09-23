Шалений розгром "Чорноморцем" – "Олександрії" та нічия "Оболоні" з "Вересом"

Максим Брагару у відборі. Фото: ФК "Олександрія"

Перший ігровий день чергового туру УПЛ подарував кардинально різні результати. Якщо "Чорноморець" супервпевнено переграв на виїзді "Олександрію", то "Оболонь" з "Вересом" розійшлися нульовою нічиєю.

Підсумки поєдинків п’ятниці в УПЛ, в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Одесити здобули одну з найкрупніших гостьових перемог в історії своїх виступів у вищому дивізіоні.

Вже до перерви підопічні Романа Григорчука забили 4 м'ячі. Початок успіху поклав Віталій Єрмаков. Максим Брагару підступно пробив в площину воріт, голкіпер господарів перевів м'яч в стійку, а Єрмаков першим був на добиванні.

Другий гол організував бразилець Дада. Його вирізною передачею скористався Андрій Штогрін. Далі - більше! Максим Брагару і Богдан Бойчук створили момент для Кузика, а Орест сильно і влучно пробив у ближній кут — 3:0. Четвертий гол наприкінці тайму забив Богдан Бойчук, який вдало зіграв на добиванні.

Початок другого тайму пройшов за переваги "Олександрії". Але захисники і Данило Варакута не втрачали концентрації. Один гол господарі відіграли, але за кілька хвилин рахунок вже був 5:1.

Зігі Бадібанга, який повернувся після травми, зробив навіс з правого флангу, а Гай Хадіда блискуче пробив головою.

А вже в середу на моряків чекає гра 1/8 кубку України проти "Кривбасу" в Одесі, перегляд трансляції домашнього матчу вперше буде платним для клубую Лише 35 гривень, але доведеться заплатити вболівальника для перегляду гри.

Без голів

У іншому матчі п’ятниці “Оболонь” – “Верес” глядачі натомість голів не побачили. Щоправда, у команд було чимало шансів. Особливо у господарів.

В центрі уваги був нападник Краснопір, бо змарнувати стільки гольових нагод, скільки він мав, — то ще потрібно вміти. При чому, партнери створювали для свого форварда моменти на будь-який смак та під будь-який стиль завершення, але він уперто промахувався повз площину навіть із найбільш вигідних ситуацій.

Інші гравці Оболонь, тим часом, також не відзначались особливою вдачею, бо тільки чого було варто влучання чергового блискучого штрафного від Черненка в поперечину.

У другому таймі моменти були вже у гостей. Гайдучик свій найбільш вірогідний момент для голу змарнував, коли з центру штрафного завершив простріл із лівого флангу повз ближню дев’ятку. А до цього ще й Яго не забив просто космічний момент, але під час схожої передачі на порожню дальню стійку.

У підсумку команди так й закінчили 0:0.

Нагадаємо, "Динамо" може продати одного з ветеранів: про кого йдеться.

Ребров повернувся до "Динамо": що відомо.

Циганков зацікавив відомий клуб: коли може відбутися трансфер.

У Ахметова вистачило розуму отримати за Мудрика понад 22 млн євро, — Йовічевіч.

Лунін вирішив, де продовжить кар'єру: настав час прощатися з "Реалом".

Алієв розповів, що відбувається з Мілевським.



