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Гендиректор "Шахтаря" Палкін назвав головну проблему українського футболу

21 вересня 2023 11:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гендиректор "Шахтаря" Палкін назвав головну проблему українського футболу
Сергій Палкін на пресконференції. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін різко розкритикував Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) через позицію організації щодо захисту українських клубів. Функціонер "гірників" заявив, що ФІФА навіть не проводить консультацій із представниками УПЛ.

Йде зниження конкурентоспроможності українських клубів, заявив Палкін в інтерв'ю Bild.

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Донецький "Шахтар" був змушений відпустити одразу кілька легіонерів, за яких не отримав жодної компенсації. Футболісти відіграли від шести до дванадцяти місяців на правах оренди за кордоном, після чого безкоштовно перейшли до сильніших клубів.

Сергій Ребров
Сергій Ребров відповідає на запитання журналістів. Фото: УНІАН

Що сказав Палкін від ФІФА

Гендиректор "Шахтаря" вважає, що така політика Міжнародної федерації футболу шкодить українським клубам та ставить під сумнів їхнє існування у майбутньому. Багато команд втратили лідерів, на які робили ставку в довгостроковій перспективі. І клубам не вдалося заробити на догляді цих футболістів жодного цента.

"На початку всієї ситуації у нас на балансі було 40 млн євро непогашених платежів за наші підписання. І раптово у нас уже не було нічого натомість, тому що іноземні зірки могли просто втекти від нас, і всі доходи зникли.

Жодних консультацій з ФІФА ніколи не було досі. На наші проблеми просто заплющили очі. При цьому самі футболісти згодні з нашими умовами, необхідний лише зв'язок із ФІФА, якого просто немає", — розповів Сергій Палкін.

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