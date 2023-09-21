Гендиректор "Шахтера" Палкин назвал главную проблему украинского футбола

Сергей Палкин на пресс-конференции. Фото: УНИАН

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин резко раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за позиции организации относительно защиты украинских клубов. Функционер "горняков" заявил, что ФИФА даже не проводит консультации с представителями УПЛ.

Идет снижение конкурентоспособности украинских клубов, заявил Палкин в интервью Bild.

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Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: УНИАН

Что сказал Палкин от ФИФА

Гендиректор "Шахтера" считает, что такая политика Международной федерации футбола вредит украинским клубам и ставит под сомнение их существовании в будущем. Многие команды лишились лидеров, на которые делали ставку в долгосрочной перспективе. И клубам не удалось заработать на уходе этих футболистов ни цента.

"В начале всей ситуации у нас на балансе было 40 млн евро непогашенных платежей за наши подписания. И внезапно у нас уже не было ничего взамен, потому что иностранные звезды могли просто уйти от нас, и все доходы исчезли.

Никаких консультаций с ФИФА никогда не было до сих пор. На наши проблемы просто закрыли глаза. При этом сами футболисты согласны с нашими условиями, необходима лишь связь с ФИФА, которой просто нет", — рассказал Сергей Палкин.

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