Гендиректор "Шахтера" Палкин назвал главную проблему украинского футбола
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин резко раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за позиции организации относительно защиты украинских клубов. Функционер "горняков" заявил, что ФИФА даже не проводит консультации с представителями УПЛ.
Идет снижение конкурентоспособности украинских клубов, заявил Палкин в интервью Bild.
Донецкий "Шахтер" был вынужден отпустить сразу несколько легионеров, за которых не получил никакой компенсации. Футболисты отыграли от шести до двенадцати месяцев на правах аренды за границей, после чего бесплатно перешли в более сильные клубы.
Что сказал Палкин от ФИФА
Гендиректор "Шахтера" считает, что такая политика Международной федерации футбола вредит украинским клубам и ставит под сомнение их существовании в будущем. Многие команды лишились лидеров, на которые делали ставку в долгосрочной перспективе. И клубам не удалось заработать на уходе этих футболистов ни цента.
"В начале всей ситуации у нас на балансе было 40 млн евро непогашенных платежей за наши подписания. И внезапно у нас уже не было ничего взамен, потому что иностранные звезды могли просто уйти от нас, и все доходы исчезли.
Никаких консультаций с ФИФА никогда не было до сих пор. На наши проблемы просто закрыли глаза. При этом сами футболисты согласны с нашими условиями, необходима лишь связь с ФИФА, которой просто нет", — рассказал Сергей Палкин.
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