Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Гендиректор "Шахтера" Палкин назвал главную проблему украинского футбола arrow

Гендиректор "Шахтера" Палкин назвал главную проблему украинского футбола

21 сентября 2023 11:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гендиректор "Шахтера" Палкин назвал главную проблему украинского футбола
Сергей Палкин на пресс-конференции. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин резко раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за позиции организации относительно защиты украинских клубов. Функционер "горняков" заявил, что ФИФА даже не проводит консультации с представителями УПЛ. 

Идет снижение конкурентоспособности украинских клубов, заявил Палкин в интервью Bild

Читайте также:

Донецкий "Шахтер" был вынужден отпустить сразу несколько легионеров, за которых не получил никакой компенсации. Футболисты отыграли от шести до двенадцати месяцев на правах аренды за границей, после чего бесплатно перешли в более сильные клубы. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: УНИАН

Что сказал Палкин от ФИФА 

Гендиректор "Шахтера" считает, что такая политика Международной федерации футбола вредит украинским клубам и ставит под сомнение их существовании в будущем. Многие команды лишились лидеров, на которые делали ставку в долгосрочной перспективе. И клубам не удалось заработать на уходе этих футболистов ни цента. 

"В начале всей ситуации у нас на балансе было 40 млн евро непогашенных платежей за наши подписания. И внезапно у нас уже не было ничего взамен, потому что иностранные звезды могли просто уйти от нас, и все доходы исчезли.

Никаких консультаций с ФИФА никогда не было до сих пор. На наши проблемы просто закрыли глаза. При этом сами футболисты согласны с нашими условиями, необходима лишь связь с ФИФА, которой просто нет", — рассказал Сергей Палкин.

Напомним, Цыганков заинтересовал известный клуб: когда может состояться трансфер. 

Сборная Украины получила дисквалификацию: за что наказали. 

Лунин решил, где продолжит карьеру: пора прощаться с "Реалом". 

Суркис рассказал, что ждет "Динамо" в будущем. 

Холанд может уйти из "Манчестер Сити": готовится трансферный рекорд. 

Талант "Динамо" не хочет задерживаться в Украине: куда хочет перейти. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз