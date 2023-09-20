"Шахтер" разбили: видео голов в матче с "Порту"

"Шахтер" после пропущенного третьего гола. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

19 сентября донецкий "Шахтер" стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов матчем с португальским "Порту". Завершился он безутешно для дончан.

"Порту" в Гамбурге победил со счетом 3:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что "Шахтер на групповом этапе Лиги чемпионов выступает в квартете с "Барселоной", "Порту" и "Антверпеном".

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Для "Шахтера" игра началась плохо, поскольку на восьмой минуте они пропустили от Галено. Через пять минут Кевин Келси ударом головой сравнял счет, но это был только один эпизод.

На 15-й минуте Галено сделал дубль, ставший повторным холодным душем для дончан.

"Порту" после второго мяча продолжил ловить "Шахтер" на контратаках и потому на 29-й минуте забил третий мяч. В этот раз Галено записал себе в актив голевую передачу.

Больше команды в матче не забивали, но "Порту" мог делать счет 5:1 или 6:1. От большего количества пропущенных "Шахтер" спасли Дмитрий Ризнык и везение.

Следующий матч "Шахтер" проведет 4 октября в Бельгии против "Антверпена", который в первом туре со счетом 0:5 уступил "Барселоне".

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