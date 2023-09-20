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"Шахтер" разбили: видео голов в матче с "Порту"

20 сентября 2023 10:10
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтер" разбили: видео голов в матче с "Порту"
"Шахтер" после пропущенного третьего гола. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

19 сентября донецкий "Шахтер" стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов матчем с португальским "Порту". Завершился он безутешно для дончан.

"Порту" в Гамбурге победил со счетом 3:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что "Шахтер на групповом этапе Лиги чемпионов выступает в квартете с "Барселоной", "Порту" и "Антверпеном".

"Порту" шокировал "горняков" еще в начале матча

Для "Шахтера" игра началась плохо, поскольку на восьмой минуте они пропустили от Галено. Через пять минут Кевин Келси ударом головой сравнял счет, но это был только один эпизод.

На 15-й минуте Галено сделал дубль, ставший повторным холодным душем для дончан.

"Порту" после второго мяча продолжил ловить "Шахтер" на контратаках и потому на 29-й минуте забил третий мяч. В этот раз Галено записал себе в актив голевую передачу.

Больше команды в матче не забивали, но "Порту" мог делать счет 5:1 или 6:1. От большего количества пропущенных "Шахтер" спасли Дмитрий Ризнык и везение.

Следующий матч "Шахтер" проведет 4 октября в Бельгии против "Антверпена", который в первом туре со счетом 0:5 уступил "Барселоне".

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