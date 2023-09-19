"Шахтар" програв "Порту" через серйозні помилки в обороні, але є і позитив

Кевін Келсі відзначив дебют голом. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

У першому матчі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв у Гамбурзі з "Порту". Патрік ван Леувен та одразу кілька "гірників" дебютували в єврокубковому турнірі.

Матч виглядав на одному диханні, але завершився не на користь "Шахтаря", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Хронологія подій у матчі

"Шахтар" (Україна) — "Порту" (Португалія) — 1:3 (1:3)

Голи: Келсі, 13 — Галено, 8, 15; Таремі, 29

"Шахтар": Різник — Конопля (Гочолейшвілі, 76), Лемкін (Азаров, 65), Ракицький, Міроші — Степаненко (капітан) (Бондаренко, 65) — Зубков, Назарина, Судаков, Сікан (Егінальдо, 81) — Келсі (Кащук, 65).

Тренер: Патрік Ван Леувен.

"Порту": Діого Кошта — Жоау Маріу (Санчес, 72), Пепе (капітан), Давид Кармо, Заїду (Венделл, 46) — Андре Франку (Борхес, 82), Варела, Еустакіо — Хайме (Ніко Гонсалес, 72), Таремі, Галено.

Тренер: Сержі Консейсау.

Патрік ван Леувен був змушений випустити на поле експериментальний склад, оскільки Микола Матвієнко та ще кілька гравців "Шахтаря" залишаються у лазареті. Мало хто очікував на вихід в основному складі Міроші, Келсі та Лемкіна.

Початок гри команди провели на зустрічних курсах. Здавалося, "Шахтар" ні в чому не поступається супернику, але на восьмій хвилині номінальні господарі поля припустилися цілої низки помилок на своїй половині поля. Після удару Франку Різник відбив м'яч убік, але Міроші не встиг завадити Галено добити снаряд у порожній кут воріт, 0:1.

"Гірники" одразу ж зуміли зрівняти рахунок. Зубков зібрав довкола себе кілька захисників на правому фланзі. Відбувся точний пас на Коноплю, який навісив на голову Келсі. Удар із центру штрафного майданчика був точний, 1:1! Вболівальники, котрі всіма силами підтримували українську команду, були в екстазі.

Кевін Келсі забиває гол. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Проте радість тривала недовго. Сікан помилився під час передачі. Галено вийшов віч-на-віч з Різником і переграв голкіпера, 1:2. "Гірники" провели кілька своїх випадів, в одному з випадків воротар "Порту" врятував ворота від гола. Але наприкінці пів години гри Галено прорвався лівим флангом і зробив точний пас у центр штрафного майданчика на Таремі, 1:3.

Підопічні ван Леувена намагалися використати будь-яку нагоду для атаки. У другому таймі нічого не змінилося. Але й "Порту" не сидів у обороні. Різник кілька разів рятував свою команду після випадів суперника.

"Шахтар" так і не зумів переламати перебіг матчу. Ця команда здається "сирою" і явно поступається самій собі зразком минулого року. Однак у грі "гірників" були пристрасть та бажання грати в атакуючий футбол. Зубков і Келсі провели хороший матч Залишається дочекатися повернення травм травмованих футболістів. Гра української команди не можна назвати безнадійною, але попереду важка робота над помилками.

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