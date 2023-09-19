"Шахтер" проиграл "Порту" из-за серьезных ошибок в обороне, но есть и позитив

Кевин Келси отметил дебют голом. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

В первом матче группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл в Гамбурге с "Порту". Патрик ван Леувен и сразу несколько "горняков" дебютировали в еврокубковом турнире.

Матч смотрелся на одном дыхании, но завершился не в пользу "Шахтера", сообщает портал Новини.LIVE.

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Хронология событий в матче

"Шахтер" (Украина) — "Порту" (Португалия) — 1:3 (1:3)

Голы: Келси, 13 — Галено, 8, 15; Тареми, 29

"Шахтер": Ризнык — Конопля (Гочолейшвили, 76), Лемкин (Азаров, 65), Ракицкий, Мироши — Степаненко (капитан) (Бондаренко, 65) — Зубков, Назарина, Судаков, Сикан (Эгинальдо, 81) — Келси (Кащук, 65).

Тренер: Патрик ван Леувен.

"Порту": Диого Кошта — Жоау Мариу (Санчес, 72), Пепе (капитан), Давид Кармо, Заиду (Венделл, 46) — Андре Франку (Борхес, 82), Варела, Эустакио — Хайме (Нико Гонсалес, 72), Тареми, Галено.

Тренер: Сержиу Консейсау.

Патрик ван Леувен был вынужден выпустить на поле экспериментальный состав, поскольку Николай Матвиенко и еще несколько игроков "Шахтера" остаются в лазарете. Мало кто ожидал выход в основном составе Мироши, Келси и Лемкина.

Начало игры команды провели на встречных курсах. Казалось, "Шахтер" ни в чем не уступает сопернику, но на восьмой минуте номинальные хозяева поля допустили целый ряд ошибок на своей половине поля. После удара Франку Ризнык отбил мяч в сторону, но Мироши не успел помешать Галено добить снаряд в пустой угол ворот, 0:1.

"Горняки" сразу же сумели сравнять счет. Зубков собрал вокруг себя несколько защитников на правом фланге. Последовал точный пас на Коноплю, который навесил на голову Келси. Удар из центра штрафной был точный, 1:1! Болельщики, которые всеми силами поддерживали украинскую команду, были в экстазе.

Кевин Келси забивает гол. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Однако радость продлилась недолго. Сикан ошибся при передаче. Галено вышел один на один с Ризныком и переиграл голкипера, 1:2. "Горняки" провели несколько своих выпадов, в одном из случаев вратарь "Порту" спас свои ворота от гола. Но на исходе получаса игры Галено прорвался по левому флангу и сделал точный пас в центр штрафной на Тареми, 1:3.

Подопечные ван Леувена старались использовать любую возможность для атаки. Во втором тайме ничего не изменилось. Но и "Порту" не сидел в обороне. Ризнык несколько раз спасал свою команду после выпадов соперника.

"Шахтер" так и не сумел переломить ход матча. Эта команда кажется "сырой" и явно уступает самой себе образца прошлого года. Однако в игре "горняков" были страсть и желание играть в атакующий футбол. Зубков и Келси провели хороший матч Остается дождаться возвращение в строй травмированных футболистов. Игру украинской команды нельзя назвать безнадежной, но впереди трудная работа над ошибками.

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