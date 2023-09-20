Суперник забив ще раз занадто швидко: Ван Леувен про старт "Шахтаря" в Лізі Чемпіонів

Патрік Ван Леувен. Фото: Twitter/FCShakhtar

Головний тренер "Шахтаря" Патрік ван Леувен прокоментував поразку від "Порту" з рахунком 1:3 у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів. Наставник розповів про важкий шлях та помилки.

Коментар фахівця в матеріалі Новини.LIVE.

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"Вибір арени у Гамбурзі? Ви бачили повний стадіон, тому це було хороше рішення Шахтаря грати тут. Багато глядачів були зацікавлені у грі міжнародного рівня. Я задоволений локацією та фанатами", — сказав тренер.

Також він розповів про непростий шлях до Гамбурга. Можливо цей фактор теж дався взнаки.

"Як і будь-яка інша наша поїздка до тренувального центру за кордоном. Перетин кордону, там слід чекати, потрібно пройти паспортний контроль. Це зайняло деякий час до того, як ми дісталися аеропорту, щоб полетіти в Гамбург. Зрештою, різниця в часових поясах. Подорож зайняла 8–9 годин, а нормальним є переліт у 2–3 годині", — повідомив Ван Леувен.

Є різниця у досвіді

Про помилки команди тренер відзначив швидкий пропущений другий м’яч та різницю у класі команд.

"Я думаю, що є різниця як у досвіді, але завжди є шанси. Якби ми не робили помилок. Ні, я не кажу, що ми не пропустили б. Однак ми залишалися б довше у грі, це могло б надати більше віри футболістам. Ми зробили дуже хороший гол, зрівняли рахунок, але суперник забив ще раз занадто швидко", — гадає коуч.

Окремо Ван Леувен торкнувся теми травмованих гравців та футболістів, які залишились у резерві.

"Гадаю, Лемкін потягнув м'яз. Ми чекаємо на результати обстеження. Я поки що не можу сказати більше. Запитайте мене завтра, і я дам відповідь. Тобто, у межах 24 годин. Матвієнко повернеться швидше. А Бондарю знадобиться трохи більше часу.

Чому Бондаренко та Криськів залишалися на лаві? Останніми тижнями потрібно було приймати рішення, це пов'язано з тим, що деякі гравці брали участь у матчах збірних. Треба було визначити склад, який дасть якнайбільше енергії у цій серії матчів. Деякі гравці були в основі у більшості матчів, але не вийшли з перших хвилин сьогодні", — вважає Патрік.

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