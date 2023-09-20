Соперник забил еще раз слишком быстро: Ван Леувен о старте "Шахтера" в Лиге Чемпионов

Патрик Ван Леувен. Фото: Twitter/FCShakhtar

Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен прокомментировал поражение от "Порту" со счетом 1:3 в матче 1-го тура Лиги чемпионов. Наставник рассказал о тяжелом пути и ошибках.

Комментарий специалиста в материале Новини.LIVE.

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"Выбор арены в Гамбурге? Вы видели полный стадион, поэтому это было хорошее решение Шахтера играть здесь. Многие зрители были заинтересованы в игре международного уровня. Я доволен локацией и фанатами", — сказал тренер.

Также он рассказал о непростом пути в Гамбург. Возможно этот фактор тоже сказался.

"Как и любая другая наша поездка в тренировочный центр за границей. Пересечение границы, там следует ждать, нужно пройти паспортный контроль. Это заняло некоторое время до того, как мы добрались до аэропорта, чтобы полететь в Гамбург. В конце концов, разница в часовых поясах. Путешествие заняло 8–9 часов, а нормальным является перелет в 2–3 часа", — сообщил Ван Леувен.

Есть разница в опыте

Об ошибках команды тренер отметил скорый пропущенный второй мяч и разницу в классе команд.

"Я думаю, что есть разница как в опыте, но всегда есть шансы. Если бы мы не совершали ошибок. Нет, я не говорю, что мы не пропустили бы. Однако мы оставались бы дольше в игре, это могло бы больше верить футболистам. Мы сделали очень хороший гол, сравняли счет, но соперник забил еще раз слишком быстро", — думает коуч.

Отдельно Ван Леувен затронул тему оставшихся в резерве травмированных игроков и футболистов.

"Думаю, Лемкин потянул мышцу. Мы ждем результатов обследования. Я пока не могу сказать больше. Спросите меня завтра, и я дам ответ. То есть, в пределах 24 часов. Матвиенко вернется быстрее. А Бондарю понадобится чуть больше времени".

Почему Бондаренко и Криськив оставались на скамье? В последние недели нужно было принимать решения, это связано с тем, что некоторые игроки принимали участие в матчах сборных. Надо было определить состав, который даст больше энергии в этой серии матчей. Некоторые игроки были в основе в большинстве матчей, но не вышли с первых минут сегодня", — считает Патрик.

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