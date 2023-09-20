"Шахтар" розтрощили: відео голів у матчі з "Порту"

"Шахтар" після пропущеного третього голу. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

19 вересня донецький "Шахтар" стартував на груповому етапі Ліги чемпіонів матчем з португальським "Порту". Завершився він невтішно для донеччан.

"Порту" у Гамбурзі переміг з рахунком 3:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що "Шахтар на груповому етапі Ліги чемпіонів виступає у квартеті з "Барселоною", "Порту" та "Антверпеном".

"Порту" шокував "гірників" ще на початку матчу

Для "Шахтаря" гра почалася погано, оскільки на восьмій хвилині вони пропустили від Галено. Через п’ять хвилин Кевін Келсі ударом головою зрівняв рахунок, але це був лише один епізод.

На 15-й хвилині Галено зробив дубль, що стало повторним холодним душем для донеччан.

"Порту" після другого м’яча продовжив ловити "Шахтар" на контратаках й тому на 29-й хвилині забив третій м’яч. Цього разу Галено записав собі в актив гольову передачу.

Більше команди у матчі не забивали, але "Порту" міг робити рахунок 5:1 або 6:1. Від більшої кількості пропущених "Шахтар" врятували Дмитро Різник та везіння.

Наступний матч "Шахтар" проведе 4 жовтня у Бельгії проти "Антверпена", який в першому турі з рахунком 0:5 поступився "Барселоні".

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