Безумный разгром "Черноморцем" - "Александрии" и ничья "Оболони" с "Вересом"

Максим Брагар в отборе. Фото: ФК "Александрия"

Первый игровой день очередного тура УПЛ подарил кардинально разные результаты. Если "Черноморец" супер уверенно обыграл на выезде "Александрию", то "Оболонь" с "Вересом" разошлись нулевой ничьей.

Итоги матчей пятницы в УПЛ, в материале Новини.LIVE.

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Уже к перерыву подопечные Романа Григорчука забили 4 мяча. Начало успеха положил Виталий Ермаков. Максим Брагару коварно пробил в створ ворот, голкипер хозяев перевел мяч в стойку, а Ермаков первым был на добивании.

Второй гол организовал бразилец Дада. Его вырезной передачей воспользовался Андрей Штогрин. Дальше Максим Брагару и Богдан Бойчук создали момент для Кузика, а Орест сильно и точно пробил в ближний угол — 3:0. Четвертый гол в конце тайма забил удачно сыгравший на добивании Богдан Бойчук.

Начало второго тайма прошло по преимуществу "Александрии". Но защитники и Даниил Варакута не теряли концентрации. Один гол хозяева отыграли, но через несколько минут счет уже был 5:1.

Вернувшийся после травмы Зиги Бадибанга сделал навес с правого фланга, а Гай Хадида блестяще пробил головой.

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Без голов

В другом матче пятницы "Оболонь" - "Верес" зрители вместо голов не увидели. Правда, у команд было много шансов. Особенно у хозяев.

В центре внимания был нападающий Краснопир, потому что упустить столько голевых случаев, сколько он имел, — это еще нужно уметь. Причем партнеры создавали для своего форварда моменты на любой вкус и под любой стиль завершения, но он упорно промахивался мимо плоскости даже из самых выгодных ситуаций.

Другие игроки Оболонь, тем временем, также не отличались особым нравом, потому что только чего стоило попадания очередного блестящего штрафного от Черненко в перекладину.

Во втором тайме моменты были уже у гостей. Гайдучик свой наиболее вероятный момент для гола упустил, когда из центра штрафной завершил прострел с левого фланга мимо ближней девятки. А до этого еще и Яго не забил просто космический момент, но при похожей передаче на пустую дальнюю стойку.

В итоге команды так и закончили 0:0.

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