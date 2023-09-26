Зидан хочет вернуться к тренерской работе: он уже выбрал команду

Зинедин Зидан на тренировке. Скриншот YouTube

Чемпион мира-1998 Зинедин Зидан готов возобновить тренерскую карьеру. Бывший наставник "Реала" снова хочет тренировать.

Француз уже выбрал следующую команду и ждет возможность ее возглавить, сообщает Todofichajes.

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Зинедин Зидан работал в качестве тренера только с двумя клубами — мадридскими "Кастильей" и "Реалом", с которым француз три раза выиграл Лигу чемпионов. С 2021 года наставник находится без работы. Но скоро ситуация может измениться.

Зинедин Зидан во время интервью. Скриншот YouTube

Какую команду хочет тренировать Зидан

Работа в сборной Франции остается главной целью Зинедина Зидана. За два последних года 51-летний специалист получил предложения от нескольких топ-клубов, включая французский "ПСЖ", английский "Манчестер Юнайтед" и мюнхенскую "Баварию". Однако Зидан хочет работать только со сборной Франции.

Зидан в благотворительном матче. Скриншот YouTube

Нынешний главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам продолжит тренировать команду до конца Евро-2024. После этого место главного тренера сборной Франции должно стать вакантным.

У Зидана уже есть предварительная договоренность с Федерацией футбола страны. Он является главным претендентом на то, чтобы сменить Дешама у руля "трехцветных" после чемпионата Европы-2024.

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