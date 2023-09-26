Зідан хоче повернутися до тренерської роботи: він уже обрав команду
Чемпіон світу-1998 Зінедін Зідан готовий поновити тренерську кар'єру. Колишній наставник "Реалу" знову хоче тренувати.
Француз уже вибрав наступну команду і чекає на можливість її очолити, повідомляє Todofichajes.
Зінедін Зідан працював як тренер лише з двома клубами — це мадридські "Кастілья" та "Реал", з яким француз тричі виграв Лігу чемпіонів. З 2021 року наставник перебуває без роботи. Але незабаром ситуація може змінитися.
Яку команду хоче тренувати Зідан
Робота у збірній Франції залишається головною метою Зінедіна Зідана. За два останні роки 51-річний фахівець отримав пропозиції від кількох топклубів, включаючи французький "ПСЖ", англійський "Манчестер Юнайтед" та мюнхенську "Баварію". Проте Зідан хоче працювати лише зі збірною Франції.
Цьогорічний головний тренер "триколірних" Дідьє Дешам продовжить тренувати команду до кінця Євро-2024. Після цього місце головного тренера збірної Франції має стати вакантним.
Зідан вже має попередню домовленість з Федерацією футболу країни. Він є головним претендентом на те, щоб змінити Дешама біля керма "триколірних" після чемпіонату Європи-2024.
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