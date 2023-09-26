Зідан хоче повернутися до тренерської роботи: він уже обрав команду

Зінедін Зідан на тренуванні. Скриншот YouTube

Чемпіон світу-1998 Зінедін Зідан готовий поновити тренерську кар'єру. Колишній наставник "Реалу" знову хоче тренувати.

Француз уже вибрав наступну команду і чекає на можливість її очолити, повідомляє Todofichajes.

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Зінедін Зідан працював як тренер лише з двома клубами — це мадридські "Кастілья" та "Реал", з яким француз тричі виграв Лігу чемпіонів. З 2021 року наставник перебуває без роботи. Але незабаром ситуація може змінитися.

Зінедін Зідан під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Яку команду хоче тренувати Зідан

Робота у збірній Франції залишається головною метою Зінедіна Зідана. За два останні роки 51-річний фахівець отримав пропозиції від кількох топклубів, включаючи французький "ПСЖ", англійський "Манчестер Юнайтед" та мюнхенську "Баварію". Проте Зідан хоче працювати лише зі збірною Франції.

Зідан у благодійному матчі. Скриншот YouTube

Цьогорічний головний тренер "триколірних" Дідьє Дешам продовжить тренувати команду до кінця Євро-2024. Після цього місце головного тренера збірної Франції має стати вакантним.

Зідан вже має попередню домовленість з Федерацією футболу країни. Він є головним претендентом на те, щоб змінити Дешама біля керма "триколірних" після чемпіонату Європи-2024.

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