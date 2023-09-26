Жена Усика показала, как отметила с Александром важную годовщину

Александр и Екатерина Усик позируют перед камерой. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Известный украинский спортсмен Александр Усик отпраздновал агатовую годовщину свадьбы со своей супругой Екатериной. Они женаты уже 14 лет.

Пара отметила важную дату вместе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Екатерины Усик.

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Украинский боксер и его жена не стали организовывать пышное празднование 14-й годовщины со дня свадьбы. Вместо этого Александр и Екатерина посвятили этот торжественный день друг другу. Супруга чемпиона мира по боксу поделилась с поклонниками серией фотографий пары.

Поздравления Александру и Екатерине Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Поздравления и история любви Александра и Екатерины

Спортсмен познакомился с будущей супругой еще в подростковом возрасте и сразу понял, что Екатерина станет его женой. Довольно долго они поддерживали дружеские отношения, но со временем у девушки тоже возникли чувства к Александру.

Коллаж Екатерины и Александра Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

В конце сентября 2009 года состоялась свадьба. С тех пор супруги неразлучны. У них трое детей: Елизавете 13 лет, Кирилла 11 лет, а младшему Михаилу — девять лет. Екатерина поблагодарила мужа за годы совместной жизни и добавила в сторис несколько общих фотографий, на которых супруги обнимаются и улыбаются друг другу.

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