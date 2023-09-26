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Дружина Усика показала, як відзначила з Олександром важливу річницю

26 вересня 2023 09:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Усика показала, як відзначила з Олександром важливу річницю
Олександр та Катерина Усик позують перед камерою. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий український спортсмен Олександр Усик відсвяткував агатову річницю весілля зі своєю дружиною Катериною. Вони одружені вже 14 років.

Пара відзначила важливу дату разом, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт Катерини Усик.

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Український боксер та його дружина не стали організовувати пишне святкування 14-ї річниці від дня весілля. Натомість Олександр та Катерина присвятили цей урочистий день один одному. Дружина чемпіона світу з боксу поділилася із шанувальниками серією фотографій пари.

Олександр та Катерина Усик
Привітання Олександру та Катерині Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Привітання та історія кохання Олександра та Катерини

Спортсмен познайомився з майбутньою дружиною ще у підлітковому віці та одразу зрозумів, що Катерина стане його дружиною. Досить довго вони підтримували дружні стосунки, але згодом дівчина теж мала почуття до Олександра.

Олександр та Катерина Усик
Колаж Катерини та Олександра Усика. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Наприкінці вересня 2009 року відбулося весілля. З того часу подружжя нерозлучне. Вони мають троє дітей: Єлизавету 13 років, Кирила 11 років, а молодшому Михайлу — дев'ять років. Катерина подякувала чоловікові за роки спільного життя і додала у сторіс кілька спільних фотографій, на яких подружжя обіймається та посміхається одне одному.

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