Дружина Усика показала, як відзначила з Олександром важливу річницю

Олександр та Катерина Усик позують перед камерою. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Відомий український спортсмен Олександр Усик відсвяткував агатову річницю весілля зі своєю дружиною Катериною. Вони одружені вже 14 років.

Пара відзначила важливу дату разом, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт Катерини Усик.

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Український боксер та його дружина не стали організовувати пишне святкування 14-ї річниці від дня весілля. Натомість Олександр та Катерина присвятили цей урочистий день один одному. Дружина чемпіона світу з боксу поділилася із шанувальниками серією фотографій пари.

Привітання Олександру та Катерині Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Привітання та історія кохання Олександра та Катерини

Спортсмен познайомився з майбутньою дружиною ще у підлітковому віці та одразу зрозумів, що Катерина стане його дружиною. Досить довго вони підтримували дружні стосунки, але згодом дівчина теж мала почуття до Олександра.

Колаж Катерини та Олександра Усика. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Наприкінці вересня 2009 року відбулося весілля. З того часу подружжя нерозлучне. Вони мають троє дітей: Єлизавету 13 років, Кирила 11 років, а молодшому Михайлу — дев'ять років. Катерина подякувала чоловікові за роки спільного життя і додала у сторіс кілька спільних фотографій, на яких подружжя обіймається та посміхається одне одному.

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