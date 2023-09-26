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Стало відомо, яке місто прийме Суперкубок УЄФА-2024: це біля України

26 вересня 2023 07:03
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Стало відомо, яке місто прийме Суперкубок УЄФА-2024: це біля України
Суперкубок УЄФА. Фото: УЄФА
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В УЄФА визначилися з місцем, де відбудеться матч за Суперкубок у 2024 році. Вибір упав на Польщу.

Про це повідомили джерела польського порталу Meczyki.

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Починаючи з 2013 року, матч за Суперкубок почали грати на нейтральних стадіонах, які обирає УЄФА. З 1998 року їх проводили на стадіоні "Луї II" в Монако.

Національний стадіон у Варшаві. Фото: Google

Про Польщу поки що лише інформація з джерел

Джерела розповіли, що майже на 100% наступний розіграш Суперкубку УЄФА відбудеться на Національному стадіоні у Варшаві.

Рішення про Варшаву вже ухвалено, а офіційно його приймуть наступного тижня на засіданні виконкому УЄФА.

При цьому фінал Ліги конференцій у сезоні 2024/2025 пройде також у Польщі — у Вроцлаві.

Зазначимо, що Національний стадіон у Варшаві приймав відкриття Євро-2012 та фінал Ліги Європи у 2015-му році, у якому "Севілья" обіграла "Дніпро" (3:2).

Зазначимо, що Національний стадіон у Варшаві має місткість понад 58 тисяч глядачів.

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