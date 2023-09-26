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Стало известно, какой город примет Суперкубок УЕФА-2024: это возле Украины

26 сентября 2023 07:03
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Агабекян Карен
редактор
Стало известно, какой город примет Суперкубок УЕФА-2024: это возле Украины
Суперкубок УЕФА. ФотО: УЕФА
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В УЕФА определились с местом, в котором состоится матч за Суперкубок в 2024 году. Выбор пал на Польшу.

Об этом сообщили источники польского портала Meczyki.

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Начиная с 2013 года матч за Суперкубок начали играть на нейтральных стадионах, которые выбирает УЕФА. С 1998 года их проводили на стадионе "Луи II" в Монако.

Национальный стадион в Варшаве. Фото: Google

Про Польшу пока лишь информация из источников

Источники рассказали, что почти на 100% следующий розыгрыш Суперкубка УЕФА состоится на Национальном стадионе в Варшаве.

Решение о Варшаве уже принято, а официально его утвердят на следующей неделе на заседании исполкома УЕФА.

При этом финал Лиги конференций в сезоне 2024/2025 пройдет также в Польше — во Вроцлаве.

Отметим, что Национальный стадион в Варшаве принимал открытие Евро-2012 и финал Лиги Европы в 2015-м году, в котором "Севилья" обыграла "Днепр" (3:2).

Отметим, что Национальный стадион в Варшаве имеет вместительность более 58 тысяч зрителей.

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