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Усика поб'ю без проблем: китайська сенсація загрожує українцю та Ф'юрі

25 вересня 2023 14:40
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Агабекян Карен
редактор
Усика поб'ю без проблем: китайська сенсація загрожує українцю та Ф'юрі
Китайський суперваговик Чжан Чжілей. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Китайський 40-річний суперваговик Чжан Чжілей після перемоги в реванші над Джо Джойсом увійшов до п'ятірки найкращих боксерів свого дивізіону. Тепер бої з ним розглядають чемпіони вагової категорії Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі.

При цьому Чжан в інтерв'ю iFL TV викликав на бій українця.

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Чжілей за свою кар'єру виграв 26 поєдинків, 21 достроково, один бій програв та ще раз звів протистояння внічию.

Чжілей впевнений у перемозі над Усиком

Після поразки від Філіпа Хрговича минулого року на Чжілеї багато хто поставив хрест. Однак Джо Джойсу перед титульними боями знадобився проміжний бій, і він вибрав китайця, якого вважав прохідним опонентом.

На початку року Чжілей здивував увесь світ, коли перебив Джойса і травмував його око настільки, що суддя в шостому раунді зупинив бій.

У реванші Чжан бив Джо і в третьому раунді нокаутував його одиночним ударом.

Перемога дозволила Чжілею стати "тимчасовим" чемпіоном світу за версією WBO. Повноцінний титул у Олександра Усика, і тепер Чжан буде в черзі до Усика другим після претендента IBF Філіпа Хрговича.

Чжілей заявив, що нокаутує Усика і знову викликала на поєдинок Тайсона Ф'юрі.

"Я без проблем нокаутую Усика, він крузер (боксер з першої важкої ваги. — Прим.). Тайсон, вистачить занадто багато базікати. Тепер шлях чистий, більше немає жодних перешкод. Давай зробимо це", — заявив Чжілей.

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