Усика побью без проблем: китайская сенсация угрожает украинцу и Фьюри

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Китайский 40-летний супетяжеловес Чжан Чжилей после победы в реванше над Джо Джойсом вошел в пятерку лучших боксеров своего дивизиона. Теперь бои с ним рассматривают чемпионы весовой категории Александр Усик и Тайсон Фьюри.

При этом сам Чжан в интервью iFL TV вызвал на бой украинца.

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Чжилей за свою карьеру выиграл 26 поединков, 21 досрочно, один бой проиграл и еще раз свел противостояние вничью.

Чжилей уверен в победе над Усиком

После поражения от Филипа Хрговича в прошлом году на Чжилее многие поставили крест. Однако Джо Джойсу перед титульными боями понадобился промежуточный бой, и он выбрал китайца, которого считал проходным оппонентом.

В начале года Чжилей удивил весь мир, когда перебил Джойса и травмировал его глаз до такой степени, что судья в шестом раунде остановил бой.

В реванше Чжан избивал Джо и в третьем раунде нокаутировал его одиночным ударом.

Победа позволила Чжилею стать "временным" чемпионом мира по версии WBO. Полноценный титул у Александра Усика и теперь Чжан будет в очереди к Усику вторым после претендента IBF Филипа Хрговича.

Чжилей заявил, что нокаутирует Усика и нова вызвал на поединок Тайсона Фьюри.

"Я без проблем нокаутирую Усика, он крузер (боксер из первого тяжелого веса, — прим.). Тайсон, хватит слишком много болтать. Теперь путь чист, больше нет никаких преград. Давай сделаем это", — заявил Чжилей.

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