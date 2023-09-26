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"Олександрія" завдяки автоголу пройшла "Рух" у Кубку України

26 вересня 2023 18:29
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Агабекян Карен
редактор
"Олександрія" завдяки автоголу пройшла "Рух" у Кубку України
"Рух" — "Олександрія". Фото: "Рух"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Кубку України стартувала стадія 1/8 фіналу. В одному з матчів львівський "Рух" приймав "Олександрію".

Гра завершилася з рахунком 0:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Олександрії" та Ротаню пощастило

Команди Віталія Пономарьова та Руслана Ротаня вийшли на матч в наполовину основних складах, оскільки їхні лідери отримали відпочинок.

Єдиний гол командам вдалося забити на 5-й додатковій хвилині. Гравець "Руха" Марко Сапуга відзначився автоголом та вивів "Олександрію" в чвертьфінал.

"Рух" — "Олександрія" — 0:1

Гол: Сапуга, 90+5 (авт.)

"Рух": Ледвій — Альваренга, Слюбик, Холод, Лях — Плюман (Таллес, 88), Сапуга, Притула (Пастух, 57) — Квасниця, Теслюк (Климчук, 58), Мисик.

Головний тренер: Віталій Пономарьов.

"Олександрія": Єрмаков — Скорко, Савченко, Білошевський (Кравченко, 19), Мартинюк — Шостак (Андрейчук, 66), Смирний, Сігеєв — Калітвінцев, Андрейчук (Ковалець, 67), Шулянський (Джеванні, 86).

Головний тренер: Руслан Ротань.

Попередження: Притула, Мисик.

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