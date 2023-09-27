"Шахтар" може змінити тренера: хто прийде замість Ван Леувена
Керівництво донецького "Шахтаря" розчарувалося у новому головному тренері команди Патріку Ван Леувені. Найближчим часом на "гірників" може чекати нова зміна наставника.
Новим тренером "Шахтаря" може стати відомий фахівець, повідомляє DutchNews.
Гра донецької команди під керівництвом колишнього наставника луганської "Зорі" Патріка Ван Леувена виявилася невпевненою. Це не те, що чекало від "гірників" керівництво клубу. Якщо нідерландець у найближчі тижні не змінить ситуацію, з ним можуть достроково попрощатися навіть попри те, що Патріка запросили до клубу лише минулого літа.
Хто очолить "Шахтар"
В українському клубі не підтверджують інформацію про можливу зміну тренера та не наводять прізвища ймовірних кандидатів на цю посаду. Однак нідерландська преса пише про те, що наставник "Феєнорда" Арне Слот, як і раніше, веде переговори з донецьким клубом.
"Гірники" хотіли запросити 45-річного наставника ще влітку, але зрештою Арне Слот відмовився від переїзду в Україну через нестабільну обстановку в країні. Проте керівництво "Шахтаря" все ще переконує тренера, що йому нічого не загрожуватиме. Деталі контракту, який "гірники" пропонують Слоту, поки що залишаються невідомими.
За підсумками восьми турів "Шахтар" посідає перший рядок у турнірній таблиці чемпіонат України з футболу. "Кривбас" відстає від "гірників" на одне очко.
У Лізі чемпіонів підопічні Ван Леувена розпочали з поразки у матчі з "Порту" (1:3).
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