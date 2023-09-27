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"Шахтар" може змінити тренера: хто прийде замість Ван Леувена

27 вересня 2023 08:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Шахтар" може змінити тренера: хто прийде замість Ван Леувена
Патрік Ван Леувен перед матчем "Шахтаря". Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво донецького "Шахтаря" розчарувалося у новому головному тренері команди Патріку Ван Леувені. Найближчим часом на "гірників" може чекати нова зміна наставника.

Новим тренером "Шахтаря" може стати відомий фахівець, повідомляє DutchNews.

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Гра донецької команди під керівництвом колишнього наставника луганської "Зорі" Патріка Ван Леувена виявилася невпевненою. Це не те, що чекало від "гірників" керівництво клубу. Якщо нідерландець у найближчі тижні не змінить ситуацію, з ним можуть достроково попрощатися навіть попри те, що Патріка запросили до клубу лише минулого літа.

Арне Слот
Арне Слот на пресконференції. Скриншот YouTube

Хто очолить "Шахтар"

В українському клубі не підтверджують інформацію про можливу зміну тренера та не наводять прізвища ймовірних кандидатів на цю посаду. Однак нідерландська преса пише про те, що наставник "Феєнорда" Арне Слот, як і раніше, веде переговори з донецьким клубом.

"Гірники" хотіли запросити 45-річного наставника ще влітку, але зрештою Арне Слот відмовився від переїзду в Україну через нестабільну обстановку в країні. Проте керівництво "Шахтаря" все ще переконує тренера, що йому нічого не загрожуватиме. Деталі контракту, який "гірники" пропонують Слоту, поки що залишаються невідомими.

За підсумками восьми турів "Шахтар" посідає перший рядок у турнірній таблиці чемпіонат України з футболу. "Кривбас" відстає від "гірників" на одне очко.

У Лізі чемпіонів підопічні Ван Леувена розпочали з поразки у матчі з "Порту" (1:3).

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