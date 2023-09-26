"Динамо" вигнало футболіста за вживання наркотиків

Максим Казаков в "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Вихованець київського "Динамо" Максим Казаков розповів, чому покинув академію клубу. Як виявилось, справа була в заборонених речовинах.

Про це колишній гравець луганської "Зорі" розповів "Українському футболу".

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Наразі Казаков грає в Другій лізі України за "Дружбу" з Мирівки. Його команда посідає перше місце у турнірній таблиці.

Максим Казаков під час кар'єри в "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Кар’єра в "Динамо" закінчилась дуже швидко

За словами Казакова, під час виступів за академію "Динамо" з іншим 8-10 вихованцями клубу піймали за курінням "трави" після футбольного матчу в Конотопі. При цьому з клубу відрахували лише двох футболістів.

"Перед тим, як мене вигнали, пам’ятаю тодішній директор академії Олександр Іщенко у телефонній розмові казав мені, що за мною будуть продовжувати слідкувати тренери "Динамо", будуть їздити на усі ігри "Арсенала" і все таке. Мовляв, це тимчасове заслання. На практиці, нічого такого не було", — розповів футболіст.

Також Казаков зазначим, що Олександр Іщенко обіцяв йогу знайти команду, але свого слова не стримав. На двох відрахованих гравців тоді вийшов київський "Арсенал" та запросив до себе.

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