Стала відома вартість лікування Мілевського: витрати покриє великий бізнес

Артем Мілевський за місяць до шпиталізації. Фото: соцмережі

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський п'ять діб перебуває у лікарні. Його друг Олександр Алієв заявив, що стан дуже тяжкий.

Відповідно до ситуації, витрати на лікування дуже великі, повідомив Телеграм-канал "Джокер".

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Лікування дуже затратне

Джерело опублікувало рахунок за лікування Мілевського на сім днів.

Лікують Артема у клініці "Райєрінг" у Києві, де за сім днів заплатять 175 тисяч гривень. Щоденні процедури, харчування, медикаменти тощо. коштуватимуть по 25 тисяч грн на добу.

Зазначимо, що все лікування Мілевського сплатить власник київського "Динамо" Ігор Суркіс.

"Зрештою, друзям Артема Мілевського вдалося відправити Мілю на лікування до лікарні.

Дороге задоволення вилікувати Артема Мілевського виявилося, за перші лише 7 днів 175 тисяч гривень.

Від себе хочу подякувати Ігорю Суркісу, який взяв на себе всі витрати на лікування Артема Мілевського.

І, будь ласка, не кажіть, що краще б на ЗСУ передав ці гроші.

Артем Мілевський — це теж людське життя, яке реально було на межі життя і смерті", — йдеться в повідомленні каналу Джокер.

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