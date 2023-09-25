Стала известна стоимость лечения Милевского: затраты покроет большой бизнес

Артем Милевский за месяц до госпитализации. Фото: соцсети

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский пять суток находится в больнице. Его друг Александр Алиев заявил, что состояние очень тяжелое.

Соответственно, затраты на лечение очень большие, сообщил Телеграм-канал "Джокер".

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Лечение очень затратное

Источник опубликовал счет за лечение Милевского на семь дней.

Лечат Артема в клинике "Райеринг" в Киеве, где за семь дней заплатят 175 тысяч гривен. Ежедневные процедуры, питание, медикаменты и т.д. будут стоить по 25 тысяч грн в сутки.

Отметим, что все лечение Милевского оплатит владелец киевского "Динамо" Игорь Суркис.

"В конечном итоге друзьям Артема Милевского удалось отправить Милю на лечение в больницу.

Дорогое удовольствие вылечить Артема Милевского оказалось, за первые только 7 дней 175 000 гривен.

От себя хочу поблагодарить Игоря Суркиса, который взял на себя все расходы по лечению Артема Милевского.

И, пожалуйста, не говорите, что лучше бы на ЗСУ передал эти деньги.

Артем Милевский — это тоже человеческая жизнь которая реально была на грани жизни и смерти", — говорится в сообщении канала Джокер.

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