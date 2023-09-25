Киевляне требуют сохранить известный стадион в столице: что ему угрожает

Стадион "Арсенал" в Киеве. Фото: Google

Городской киевский стадион "Арсенал" снова оказался под угрозой исчезновения. Важную историческую спортивную арену могут застроить уже в ближайшее время.

Жители Киева просят местные власти спасти стадион, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию".

Читайте также:

Стадион "Арсенал", который находится в украинской столице по адресу улица Грушевского, 36, снова оказался под угрозой исчезновения. Киевляне требуют сохранить и реконструировать спортивную арену.

Стадион "Арсенал" в наши дни. Фото: Google

Будущее стадиона "Арсенал"

Старый стадион впервые оказался под угрозой еще в 2006 году, но долгое время жителям столицы удавалось спасти арену. Сейчас "Арсенал" принадлежит "Укргазбанку". В ближайшее время стадион будет выставлен на продажу. Землю в центре столицы снова могут попытаться застроить.

Киевляне уже создали петицию к местным властям, которые просят сохранить и реконструировать стадион "Арсенал". Автор петиции предлагает, чтобы Киевская городская государственная администрация выкупила эту землю, а компенсационные средства направила на нужды Вооруженных сил Украины.

"Городские власти должны защитить стадион, ведь спортивная инфраструктура — это жизненно важная составляющая развития здоровой и мощной нации", — гласит текст петиции.

Напомним, Судаков пойдет по пути Мудрика: хавбек "Шахтера" заинтересовал клуб из АПЛ.

Луческу приглашают в Турцию: кто возглавит "Динамо".

Алиев рассказал, участвует ли в боевых действиях на фронте.

"Бавария" хочет забрать звезду "Барселоны": сколько заплатят мюнхенцы.

"Атлетико" уверенно обыграл "Реал": "Жирона" лидирует в Ла Лиге.