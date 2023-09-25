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Киевляне требуют сохранить известный стадион в столице: что ему угрожает

25 сентября 2023 13:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Киевляне требуют сохранить известный стадион в столице: что ему угрожает
Стадион "Арсенал" в Киеве. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Городской киевский стадион "Арсенал" снова оказался под угрозой исчезновения. Важную историческую спортивную арену могут застроить уже в ближайшее время.

Жители Киева просят местные власти спасти стадион, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию". 

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Стадион "Арсенал", который находится в украинской столице по адресу улица Грушевского, 36, снова оказался под угрозой исчезновения. Киевляне требуют сохранить и реконструировать спортивную арену. 

Стадион Арсенал
Стадион "Арсенал" в наши дни. Фото: Google 

Будущее стадиона "Арсенал" 

Старый стадион впервые оказался под угрозой еще в 2006 году, но долгое время жителям столицы удавалось спасти арену. Сейчас "Арсенал" принадлежит "Укргазбанку". В ближайшее время стадион будет выставлен на продажу. Землю в центре столицы снова могут попытаться застроить. 

Киевляне уже создали петицию к местным властям, которые просят сохранить и реконструировать стадион "Арсенал". Автор петиции предлагает, чтобы Киевская городская государственная администрация выкупила эту землю, а компенсационные средства направила на нужды Вооруженных сил Украины. 

"Городские власти должны защитить стадион, ведь спортивная инфраструктура — это жизненно важная составляющая развития здоровой и мощной нации", — гласит текст петиции. 

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