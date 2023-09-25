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Кияни вимагають зберегти відомий стадіон у столиці: що йому загрожує

25 вересня 2023 13:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кияни вимагають зберегти відомий стадіон у столиці: що йому загрожує
Стадіон "Арсенал" у Києві. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Міський київський стадіон "Арсенал" знову опинився під загрозою зникнення. Важливу історичну спортивну арену можуть забудувати вже найближчим часом.

Жителі Києва просять місцеву владу врятувати стадіон, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Динамоманію".

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Стадіон "Арсенал", що знаходиться в українській столиці за адресою вулиця Грушевського, 36, знову опинився під загрозою зникнення. Кияни вимагають зберегти та реконструювати спортивну арену.

Стадіон Арсенал
Стадіон "Арсенал" у наші дні. Фото: Google

Майбутнє стадіону "Арсенал"

Старий стадіон уперше опинився під загрозою ще 2006 року, але довгий час мешканцям столиці вдавалося врятувати арену. Наразі "Арсенал" належить "Укргазбанку". Найближчим часом стадіон буде виставлено на продаж. Землю у центрі столиці знову можуть спробувати забудувати.

Кияни вже створили петицію до місцевої влади, яка просить зберегти та реконструювати стадіон "Арсенал". Автор петиції пропонує, щоб Київська міська державна адміністрація викупила цю землю, а компенсаційні кошти спрямувала на потреби Збройних сил України.

"Міська влада повинна захистити стадіон, адже спортивна інфраструктура — це життєво важлива складова розвитку здорової та потужної нації", — написано в тексті петиції.

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