Кияни вимагають зберегти відомий стадіон у столиці: що йому загрожує

Стадіон "Арсенал" у Києві. Фото: Google

Міський київський стадіон "Арсенал" знову опинився під загрозою зникнення. Важливу історичну спортивну арену можуть забудувати вже найближчим часом.

Жителі Києва просять місцеву владу врятувати стадіон, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Динамоманію".

Читайте також:

Стадіон "Арсенал", що знаходиться в українській столиці за адресою вулиця Грушевського, 36, знову опинився під загрозою зникнення. Кияни вимагають зберегти та реконструювати спортивну арену.

Стадіон "Арсенал" у наші дні. Фото: Google

Майбутнє стадіону "Арсенал"

Старий стадіон уперше опинився під загрозою ще 2006 року, але довгий час мешканцям столиці вдавалося врятувати арену. Наразі "Арсенал" належить "Укргазбанку". Найближчим часом стадіон буде виставлено на продаж. Землю у центрі столиці знову можуть спробувати забудувати.

Кияни вже створили петицію до місцевої влади, яка просить зберегти та реконструювати стадіон "Арсенал". Автор петиції пропонує, щоб Київська міська державна адміністрація викупила цю землю, а компенсаційні кошти спрямувала на потреби Збройних сил України.

"Міська влада повинна захистити стадіон, адже спортивна інфраструктура — це життєво важлива складова розвитку здорової та потужної нації", — написано в тексті петиції.

Нагадаємо, Судаков піде шляхом Мудрика: хавбек "Шахтаря" зацікавив клуб з АПЛ.

Луческу запрошують до Туреччини: хто очолить "Динамо".

Алієв розповів, чи бере участь у бойових діях на фронті.

"Баварія" хоче забрати зірку "Барселони": скільки заплатять мюнхенці.

"Атлетіко" впевнено обіграв "Реал": "Жирона" лідирує в Ла-Лізі.