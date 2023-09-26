"Динамо" выгнало футболиста за употребление наркотиков

Максим Казаков в "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Воспитанник киевского "Динамо" Максим Казаков рассказал, почему покинул академию клуба. Как оказалось, дело было в запрещенных веществах.

Об этом бывший игрок луганской "Зари" рассказал "Украинскому футболу".

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Максим Казаков во время карьеры в "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Карьера в "Динамо" закончилась очень быстро

По словам Казакова, во время выступлений за академию "Динамо" его с остальными 8-10 воспитанниками клуба поймали за курением "травы" после футбольного матча в Конотопе. При этом из клуба отчислили только двух футболистов.

"Перед тем, как меня выгнали, помню тогдашний директор академии Александр Ищенко в телефонном разговоре говорил мне, что за мной будут продолжать следить тренеры "Динамо", будут ездить на все игры "Арсенала" и все такое. Мол, это временная ссылка "На практике, ничего такого не было", — рассказал футболист.

Также Казаков отметим, что Александр Ищенко обещал йогу найти команду, но свое слово не сдержал. На двух отчисленных игроков вышел киевский "Арсенал", в который они затем перешли.

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