Шевченко став радником Зеленського: чим займатиметься колишній тренер збірної України

Зеленський вручає Шевченку нагороду. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент України Володимир Зеленський випустив указ, яким призначив Андрія Шевченка своїм радником. Колишній головний тренер національної команди з футболу працюватиме поза основним штатом.

Розпорядження глави держави з'явилося на сайті Офісу Президента у вівторок, 26 вересня.

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Андрій Шевченко відомий як один із найкращих футболістів за всю історію Незалежності України. Він виступав за київське "Динамо", італійський "Мілан" та англійський "Челсі". Після закінчення ігрової кар'єри Шевченко працював головним тренером збірної України, вивів національну команду на Євро-2020.

Шевченка, Зеленський та Зінченко перед Game4Ukraine. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Андрій Шевченко став першим амбасадором урядової платформи United24. Вона була створена для збору пожертв на підтримку України. Пізніше амбасадорами платформи стали багато спортсменів, включаючи Еліну Світоліну, Олександра Зінченка та Олександра Усика.

Чим займатиметься Шевченко

"Призначити Шевченка Андрія Миколайовича Радником Президента України (поза штатом)", — написано в тексті урядового документа.

Текст указу Зеленського. Скриншот ОП

Функції Андрія Шевченка поки що не відомі. Ані сам спортсмен, ані Офіс Президента України не коментують це призначення.

При цьому в Андрія Шевченка зберігаються великі зв'язки зі світовими лідерами думок у галузі спорту. Він знайомий з легендарними футболістами, тренерами та власниками клубів. Зв'язки Шевченка можуть бути корисними для ВП.

Також важливо зазначити, що, згідно з чутками, Андрій Шевченко є одним із претендентів на посаду наступного президента Української асоціації футболу.

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