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Цыганков и Довбик лучшие игроки "Жироны" по версии статистиков

28 сентября 2023 12:10
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Агабекян Карен
редактор
Цыганков и Довбик лучшие игроки "Жироны" по версии статистиков
Артем Довбик после гола. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче седьмого тура чемпионата Испании каталонская "Жирона" в гостях обыграла "Вильярреал" со счетом 2:1. С первых минут матча сыграли украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбык.

Украинские игроки стали создателями победы и получили от статистических порталов одни из самых высоких баллов, сообщил портал Новини.LIVE.

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Довбик и Цыганков — одни из творцов чуда "Жироны"

Довбик провел на поле 69 минут, в течение которых шесть раз бил по воротам, трижды в створ, 15 раз прикасался к мячу, отдал пять точных передач из семи (71% точности) и выиграл две верховые дуэли.

Цыганков сыграл 88 минут, сделал 45 касаний мяча, отдал 23 точные передачи из 26 (88% точности), из них четыре ключевых паса, дважды пробил по воротам, сделал две обводки, выиграл одну верховую дуэль из трех, трижды сфолил, и записал себе в актив два перехвата.

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил Цыганкову и Довбику по 7,5 балла. Опередил украинцев только полузащитник "Жироны" Алеиш Гарсия — 7,7 балла.

SofaScore поставил Довбику 7,5 балла, Цыганкову — 7,6.

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