Цыганков и Довбик лучшие игроки "Жироны" по версии статистиков
В матче седьмого тура чемпионата Испании каталонская "Жирона" в гостях обыграла "Вильярреал" со счетом 2:1. С первых минут матча сыграли украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбык.
Украинские игроки стали создателями победы и получили от статистических порталов одни из самых высоких баллов, сообщил портал Новини.LIVE.
После победы "Жирона" единолично заняла первое место в чемпионате Испании, опережая "Реал" и "Барселону".
Villareal CF 1-2 Girona FC— Guss (@CFCGuss) September 28, 2023
⚽️ Dani Parejo 🇪🇸 (49')
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⚽️ Artem Dovbyk 🇺🇦 (56')
⚽️ Eric Garcia 🇪🇸 (61')pic.twitter.com/JwoTsa8LO7
Довбик и Цыганков — одни из творцов чуда "Жироны"
Довбик провел на поле 69 минут, в течение которых шесть раз бил по воротам, трижды в створ, 15 раз прикасался к мячу, отдал пять точных передач из семи (71% точности) и выиграл две верховые дуэли.
Цыганков сыграл 88 минут, сделал 45 касаний мяча, отдал 23 точные передачи из 26 (88% точности), из них четыре ключевых паса, дважды пробил по воротам, сделал две обводки, выиграл одну верховую дуэль из трех, трижды сфолил, и записал себе в актив два перехвата.
Авторитетный статистический портал WhoScored поставил Цыганкову и Довбику по 7,5 балла. Опередил украинцев только полузащитник "Жироны" Алеиш Гарсия — 7,7 балла.
SofaScore поставил Довбику 7,5 балла, Цыганкову — 7,6.
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Довбик забил третий гол за "Жирону" и вывел свою команду на первое место в Ла Лиге.
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