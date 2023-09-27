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Довбик забив третій гол за "Жирону" та вивів свою команду на перше місце в Ла Лізі

27 вересня 2023 21:54
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Довбик забив третій гол за "Жирону" та вивів свою команду на перше місце в Ла Лізі
Артем Довбик. Фото: Twitter/GironaFC
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українські футболісти Артем Довбик та Віктор Циганков вийшли в основному складі "Жирони" в матчі проти "Вільярреалу" в матчі Ла Ліги. "Червоно-білі" поступались в рахунку, але саме завдяки українцям вийшло зрівняти та вийти вперед.

Саме гравці збірної України отримали одні з найвищих балів в команді, передає портал Новини.LIVE.

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Відкрив рахунок "Вільярреал" на початку другого тайму з пенальті. Відзначився Парехо. Але через 7 хвилин Довбик поновив рівновагу. За хвилину до цього в нього був ще один удар головою. 

А на 56-й він взяв участь на початку атаки віддавши партнеру назад, потім було ще кілька пасів та подача Савіо на дальню стійку та Артем у красивому дальньому стрибку замкнув цей навіс точним ударом.

Це був третій гол Довбика у новій команді при двох асистах.

Вже на 61-й хвилині "Жирона" вийшла вперед. Після розіграшу кутового Циганков віддав на Алекса Гарсія, а той навісив на Еріка Гарсія — 1:2.

Циганков міг записати на свій рахунок асист

Потім на 69-й хвилині замість Довбика вийшов Стуані, в якого було кілька небезпечних моментів. В одному з них саме Циганков пройшов кілька суперників та віддав чудовий пас уругвайцю, але той не встиг пробити як слід. 

Циганкова змінили лише на 88-й хвилині на Соліса Ромеро. У підсумку "Жирона" виграла 2:1 та вийшла на перше місце в Ла Лізі, а Довбик та Циганков отримали одні з найвищих балів від Whoscored по 7,5. Більше лише у Еріка Гарсія 7,7.

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