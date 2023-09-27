Довбик забил третий гол за "Жирону" и вывел свою команду на первое место в Ла Лиге

Артём Довбык. Фото: Twitter/GironaFC

Украинские футболисты Артем Довбык и Виктор Цыганков вышли в основном составе "Жироны" в матче против "Вильярреала" в матче Ла Лиги. "Красно-белые" уступали в счете, но именно благодаря украинцам вышло сравнять и выйти вперед.

Именно игроки сборной Украины получили одни из самых высоких баллов в команде, передает портал Новини.LIVE.

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Открыл счет "Вильярреал" в начале второго тайма по пенальти. Отличился Парехо. Но через 7 минут Довбик восстановил равновесие. Через минуту до этого у него был еще один удар головой.

А на 56-й он принял участие в начале атаки, отдав партнеру назад, потом было еще несколько пасов и подача Савио на дальнюю стойку и Артем в красивом дальнем прыжке замкнул этот навес точным ударом.

Это был третий гол Довбика в новой команде при двух ассистах.

Уже на 61-й минуте "Жирона" вышла вперед. После розыгрыша углового Цыганков отдал на Алекса Гарсия, а тот навесил на Эрика Гарсия – 1:2.

Цыганков мог записать на свой счет ассист

Затем на 69-й минуте вместо Довбика вышел Стуани, у которого было несколько опасных моментов. В одном из них именно Цыганков прошел несколько соперников и отдал отличный пас уругвайцу, но тот не успел пробить как следует.

Цыганкова сменили лишь на 88-й минуте на Солиса Ромеро. В итоге "Жирона" выиграла 2:1 и вышла на первое место в Ла Лиге, а Довбик и Цыганков получили одни из самых высоких баллов от Whoscored по 7,5. Больше только у Эрика Гарсия 7,7.

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