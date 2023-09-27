Циганков та Довбик виведуть "Жирону" на перше місце: анонс матчу з "Вільярреалом"

Артем Довбик святкує гол із гравцями "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/

У сьомому турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" відправилась на виїзд до "Вільярреала". Підопічні Мічела зроблять усе можливе, щоб перемогти складного суперника.

Три очки у цій зустрічі допоможуть "Жироні" очолити турнірну таблицю Ла-Ліги, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Жирона" продовжує приємно дивувати своїх уболівальників. Команда, кольори якої захищають Артем Довбик та Віктор Циганков, перебуває серед лідерів турнірної таблиці чемпіонату Іспанії. Напередодні "Барселона" допустила осічку на виїзді з "Мальоркою" (2:2). У команди Хаві 17 очок, вона все ще лідирує у Ла-Лізі. Але "Жирона" у разі перемоги набере 19 пунктів і вийде на перший рядок.

Де і коли дивитися матч "Вільярреал" — "Жирона"

Поєдинок сьомого туру Прімери відбудеться у середу, 27 вересня, о 20:00 за київським часом. Команди зіграють на "Естадіо де ла Сераміка".

В Україні поєдинок "Вільярреал" — "Жирона" покаже у прямому ефірі Megogo на каналі "Футбол 3". Поєдинок буде доступним і на Volia TV.

Віктор Циганков зі своєю ігровою карткою. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Анонс матчу "Вільярреал" — "Жирона"

Команди зовсім по-різному розпочали цей сезон. "Вільярреал" встиг змінити тренера, замість Кіке Сетьєна прийшов Пачета. Це поки не дало ефекту: за першого наставника "жовта субмарина" набрала три очки, за другого — чотири, але програла "Панатинаїкосу" у першому раунді Ліги Європи з рахунком 0:2.

"Жирона" у першому турі зіграла внічию з "Реал Сосьєдадом", після чого виграла п'ять матчів із різницею голів 15:6. Українці Довбик та Циганков відіграють важливу роль у команді Мічела. Однак для обох суперників характерна велика кількість пропущених голів цього сезону. Поєдинок обіцяє бути результативним.

Важливо, що "Вільярреал" виграв п'ять попередніх очних матчів у "Жирони". Але цього разу каталонці можуть взяти реванш.

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