Циганков та Довбик виведуть "Жирону" на перше місце: анонс матчу з "Вільярреалом"
У сьомому турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" відправилась на виїзд до "Вільярреала". Підопічні Мічела зроблять усе можливе, щоб перемогти складного суперника.
Три очки у цій зустрічі допоможуть "Жироні" очолити турнірну таблицю Ла-Ліги, повідомляє портал Новини.LIVE.
"Жирона" продовжує приємно дивувати своїх уболівальників. Команда, кольори якої захищають Артем Довбик та Віктор Циганков, перебуває серед лідерів турнірної таблиці чемпіонату Іспанії. Напередодні "Барселона" допустила осічку на виїзді з "Мальоркою" (2:2). У команди Хаві 17 очок, вона все ще лідирує у Ла-Лізі. Але "Жирона" у разі перемоги набере 19 пунктів і вийде на перший рядок.
Де і коли дивитися матч "Вільярреал" — "Жирона"
Поєдинок сьомого туру Прімери відбудеться у середу, 27 вересня, о 20:00 за київським часом. Команди зіграють на "Естадіо де ла Сераміка".
В Україні поєдинок "Вільярреал" — "Жирона" покаже у прямому ефірі Megogo на каналі "Футбол 3". Поєдинок буде доступним і на Volia TV.
Анонс матчу "Вільярреал" — "Жирона"
Команди зовсім по-різному розпочали цей сезон. "Вільярреал" встиг змінити тренера, замість Кіке Сетьєна прийшов Пачета. Це поки не дало ефекту: за першого наставника "жовта субмарина" набрала три очки, за другого — чотири, але програла "Панатинаїкосу" у першому раунді Ліги Європи з рахунком 0:2.
"Жирона" у першому турі зіграла внічию з "Реал Сосьєдадом", після чого виграла п'ять матчів із різницею голів 15:6. Українці Довбик та Циганков відіграють важливу роль у команді Мічела. Однак для обох суперників характерна велика кількість пропущених голів цього сезону. Поєдинок обіцяє бути результативним.
Важливо, що "Вільярреал" виграв п'ять попередніх очних матчів у "Жирони". Але цього разу каталонці можуть взяти реванш.
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