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Цыганков и Довбик выведут "Жирону" на первое место: анонс матча с "Вильярреалом"

27 сентября 2023 15:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков и Довбик выведут "Жирону" на первое место: анонс матча с "Вильярреалом"
Артем Довбик празднует гол с игроками "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В седьмом туре чемпионата Испании по футболу "Жирона" отправилась на выезд к "Вильярреалу". Подопечные Мичела сделают все возможное, чтобы победить сложного соперника. 

Три очка в этой встрече помогут "Жироне" возглавить турнирную таблицу Ла Лиги, сообщает портал Новини.LIVE. 

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"Жирона" продолжает приятно удивлять своих болельщиков. Команда, цвета которой защищают Артем Довбик и Виктор Цыганков, находится среди лидеров турнирной таблицы чемпионата Испании. Накануне "Барселона" допустила осечку на выезде с "Мальоркой" (2:2). У команды Хави 17 очков, она все еще лидирует в Ла Лиге. Но "Жирона" в случае победы наберет 19 пунктов и выйдет на первую строчку. 

Где и когда смотреть матч "Вильярреал" — "Жирона" 

Поединок седьмого тура Примеры состоится в среду, 27 сентября, в 20:00 по киевскому времени. Команды сыграют на "Эстадио де ла Серамика". 

В Украине поединок "Вильярреал" — "Жирона" покажет в прямом эфире Megogo на канале "Футбол 3". Поединок будет доступен и на Volia TV. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков со своей игровой карточкой. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Анонс матча "Вильярреал" — "Жирона"

Команды совершенно по-разному начали этот сезон. "Вильярреал" успел сменить тренера, вместо Кике Сетьена пришел Пачета. Это пока не дало эффект: при первом наставнике "желтая субмарина" набрала три очка, при втором — четыре, но проиграла "Панатинаикосу" в первом раунде Лиги Европы со счетом 0:2. 

"Жирона" в первом туре сыграла вничью с "Реал Сосьедадом", после чего выиграла пять матчей с разницей голов 15:6. Украинцы Довбик и Цыганков играют важную роль в команде Мичела. Однако для обоих соперников характерно большое количество пропущенных голов в этом сезоне. Поединок обещает быть результативным. 

Важно отметить, что "Вильярреал" выиграл пять предыдущих очных матчей у "Жироны". Но на этот раз каталонцы вполне могут взять реванш. 

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